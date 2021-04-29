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Названы самые популярные во все времена способы женщин улучшить внешность
Источник материала: Tut.by
В опросе британского ретейлера The Centre: mk приняли участие около двух тысяч женщин, пишет
По результатам исследования на первом месте среди мировых мейкап-трендов оказалась красная помада, получившая свою популярность благодаря актрисе Мэрлин Монро.
На второе место респонденты поставили макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному).
Третье место занял автозагар, четвертое — накладные ресницы. На пятом месте оказались широкие черные стрелки как у певицы Эми Уайнхаус.
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