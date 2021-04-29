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Названы самые популярные во все времена способы женщин улучшить внешность

29.04.2021 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В опросе британского ретейлера The Centre: mk приняли участие около двух тысяч женщин, пишет lenta.ru со ссылкой на The Sun. Жительницы Великобритании назвали самые популярные тренды в макияже всех времен. 

По результатам исследования на первом месте среди мировых мейкап-трендов оказалась красная помада, получившая свою популярность благодаря актрисе Мэрлин Монро.

На второе место респонденты поставили макияж в стиле smoky eyes (техника макияжа глаз с плавным переходом тона от светлого к темному).

Третье место занял автозагар, четвертое — накладные ресницы. На пятом месте оказались широкие черные стрелки как у певицы Эми Уайнхаус.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В опросе британского ретейлера The Centre: mk приняли участие около двух тысяч женщин.
 
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