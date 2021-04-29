Загадка Солигорска: местные говорят об избиениях в клубе, но никто не наказан (видео)

Источник материала: Onliner В редакцию Onliner поступило несколько писем о том, что в солигорском развлекательном заведении охранники периодически избивают посетителей. Одни говорят о конфликтах из-за девушки, другие — из-за вынесенного в холл стакана. В процессе сбора материала журналистам рассказали еще о нескольких историях, произошедших в прошлом году, но подтверждения им нет: люди не подавали заявлений в милицию. Причины называют разные: например, запугивание со стороны неизвестных и бессмысленность разбирательства, потому что клуб принадлежит местному бизнесмену. Один из солигорчан согласился рассказать свою историю, а в заведении комментировать происходящее отказались.

31-летний белорус переехал в Солигорск полтора года назад. Он характеризует себя как человека, который «идет напролом за правду». Мужчина довольно известен в городе: он не один раз обращал внимание на городские проблемы, что в итоге доходило до судов. У мужчины свое ИП — говорит, что ни от кого не зависит и бояться ему по большому счету нечего.

— Мы с братом работаем всю неделю до седьмого пота, но в выходные постоянно ходили в караоке, потому что вдвоем любим петь. Я если прихожу отдыхать, то только отдыхаю. Не лезу ни в какие переделки и в принципе в драках никогда не был замечен — всегда стараюсь разговаривать с людьми. С 4 на 5 декабря прошлого года мы с братом по привычке собрались в клуб «Паутина» в караоке, но все пошло не как обычно, — начинает он.





Первым в клуб приехал он, за ним прибыл брат Роман, а потом они ждали их общую знакомую. Примерно к полуночи они начали отдыхать.

— Ничего не предвещало беды. Где-то в полтретьего нам позвонила знакомая и сказала, что подходит. Первым в фойе вышел брат, за ним — я. Взял с собой воду с лимоном, и мы сидели ждали подругу. Когда я выходил, охранник остановил меня и сказал: «Туда со стаканами выходить нельзя». Я объяснил, что сяду рядом на диванчике с братом, мы будем ждать человека и потом все вместе вернемся. Охранник согласился и сказал, чтобы я не разбил стакан и далеко с ним не уходил. Я послушался. Мы посидели на диване минут семь, уже подходило время нашей песни, поэтому мы с братом пошли в зал. Заходим, а два других охранника спрашивают, не офигел ли я заходить со стаканом. Я начал объяснять, что выходил с этим стаканом и что мне другой охранник разрешил выйти. В ответ со мной стали говорить на повышенных тонах, я отдал им стакан и сказал, что куплю себе новую воду. Видимо, это их обидело, и они стали выталкивать меня и грубили. Я просил выбирать выражения в мой адрес, — говорит солигорчанин.

По его словам, он просил посмотреть по камерам, кто из охранников выпустил его из этого зала, но слушать парня не стали. Тогда, вспоминает герой, он попросил забрать свои деньги за заказ в караоке и баре, но в ответ снова услышал грубости.





— Я сказал, что не выйду до тех пор, пока не верну свои деньги. Подошел ведущий караоке и стал выяснять, что случилось. Он заступился за меня, ведь я постоянно отдыхаю там, но охрана сказала ему идти на рабочее место. В какой-то момент они сказали матом, что я им надоел, схватили и повели не на выход, а в угол — и стали бить. Заломали руки и хотели повалить, но я уперся коленом в диван. В это время у меня рука хрустнула так, что, наверное, слышал весь клуб. Один ударил меня в живот и резко убрал руку — видимо, потому что услышал этот хруст. Я начал дико орать от боли, а они, видимо, испугались. Потом я крикнул брату снимать все на видео, и охранники резко перешли со мной на «вы» и просили успокоиться, — вспоминает парень. Эти показания он давал в милиции и районном отделе Следственного комитета.

Его брат Роман вызвал милицию, подошел начальник охраны. Но это не помогло — обоих парней выдворили из клуба.

— Охранники говорили своему начальнику, что я их спровоцировал и хотел ударить, но они вовремя меня схватили. Я сказал, что он может посмотреть по камерам, что происходило в действительности, но никто видео так и не смотрел. В итоге он стал бить меня о стену — меня выкинули из клуба. Я ждал Рому, он вынес мне куртку, и мы поехали в милицию, — рассказывает мужчина.





Милиционеры отвезли парня в больницу, где ему сделали снимки руки и шеи и наложили гипс. Снимки показали перелом шейного позвонка и перелом локтевого сустава. Позже он приехал в РОВД и написал заявление. При обследовании у него нашли 0,29 промилле алкоголя.

— В больнице я кричал, просто не мог сидеть. Врачи обкололи меня обезболивающими и посадили на лавочку. Женщина по миллиметру отодвигала мою руку и даже ущипнула меня за шею, чтобы я отвлекся, — вспоминает солигорчанин. — В милиции я дал показания и просил, чтобы охранников вызвали в РОВД прямо сейчас: от одного из них как будто чувствовался запах алкоголя, но их уже не было в клубе. Наутро я набрал начальнику безопасности и просил назвать фамилии, но он ответил, что меня никто не бил.









Через пару дней ему позвонили неизвестные. Сказали, что по поводу заявления, и просили встретиться в местном кафе. Мужчина думал, что это милиционеры, но оказалось, что нет.

— Человек снял маску, и я узнал одного из охранников. Ответил, что разговор окончен, и хотел уходить, но он просил поговорить. Сказал, что избивал не он и что клуб страдает из-за другого человека. Я спросил, где его пять человек, которые выводили меня, 50-килограммового дрыща? Ответа я не получил, — говорит он.





Спустя несколько дней солигорчанин пошел на опрос к следователю, а также снял побои. Потом ему снова позвонили из клуба, говорит он.

— Меня начали просить, чтобы я забрал заявление, говорили, что мне заплатят, но я отказался. Пару месяцев звонков от них не было, а в конце февраля пришла экспертиза: следователь сказала, что у меня повреждения средней степени тяжести. Позже я подписал документы, что являюсь потерпевшим лицом, и дал показания под видео с камер наблюдения клуба — эти материалы сейчас находятся в Следственном комитете. Потом она опросила Рому, а через неделю опять начались звонки от клуба: просили решить вопрос мирно. Я отказался, потому что наслышан о других избитых людях, которым они предлагали деньги и исчезали, а когда человек напоминал о себе, говорили о вымогательстве, — рассказывает он. — Меня просили назвать сумму, я сказал, что подумаю. В начале марта рассказал, какой у меня заработок и как я оцениваю моральный ущерб, — мне обещали набрать после выходных, но пропали до конца месяца.

Солигорчанин говорит, что какое-то время ходил в гипсе и с шейным бандажом и после случившегося обращался к психотерапевту и массажисту. Также, по его словам, из-за произошедшего у него был вынужденный перерыв в работе, что повлияло на доход.





— Последние новости от следствия — повторная экспертиза. Я так понимаю, у кого-то со второй стороны возникли сомнения в подлинности того медобследования, которое было сделано сразу. Учитывая, что ситуация тянется довольно долго, а клуб принадлежит известному в городе бизнесмену, я сомневаюсь, что разбирательство будет честным и непредвзятым, — рассуждает мужчина. Сейчас он боится выходить из дома один в позднее время суток и говорит, что недавно обнаружил у своей машины пробитые шины.

Все слова мужчины журналистам подтверждает его брат, который проходит в качестве свидетеля по делу.

В УСК по Минской области Onliner рассказали, что Солигорским РОСК возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 155 УК («Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности»).

— По данному уголовному делу 31-летний мужчина является потерпевшим. Допрошены свидетели, потерпевший и подозреваемый. На данный момент назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.







После разговора с солигорчанами журналисты Onliner отправились в местное заведение «Паутина», но никого из руководства на месте не застали. По мобильной связи администратор заведения, посовещавшись с руководством, ответила: «По этому поводу мы не даем никаких комментариев».













Недавно герой публикации создал пост в местной группе и попросил откликнуться тех, кто также пострадал от действий охраны солигорского клуба «Паутина». Говорит, откликнулось несколько человек. Onliner тоже пообщался с людьми, которые называют себя пострадавшими после визитов в указанное заведение, но не подавали заявления в милицию: одни боялись проблем на работе, другие испугались частых звонков от неизвестных.

Если вы знакомы с ситуацией и готовы рассказать об этом, напишите нашему журналисту на почту ds@onliner.by .