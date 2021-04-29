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Рома, старший брат. Что с 12-летним мальчиком, который вынес из огня малыша

29.04.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером в деревне Сидоровичи Мядельского района загорелся дом. Когда приехали спасатели, он полыхал, как спичка. До этого времени очевидцы сообщили о 12-летнем мальчике, который выносил из пожара полуторагодовалого брата. Выйдя на улицу, подросток потерял сознание. Сейчас он в тяжелом состоянии. Решается вопрос о перевозке ребенка в Минск.

Мы поговорили с родственниками семьи. Из их рассказов ситуация выглядит так: в семье трое детей, 12-летний Рома, средний Миша и Ваня, которому 1 год 4 месяца. Мама работает в санатории, папа ушел из колхоза с низкой зарплатой и находится в декретном отпуске: так было выгоднее.

Вчера вечером папа оставил троих детей дома и поехал на работу за женой. В это время что-то и случилось.

— Рома с Ваней были в доме, Миша играл на улице, — предполагает бабушка Галина Вадимовна. — Отец на 20 минут отлучился — все и произошло.

Рома, старший брат. Что с 12-летним мальчиком, который вынес из огня малыша

Второй родственник предполагает, что дом и одежда загорелись из-за игр с бензином.

В релизе сообщается, что на лице и руках у Ромы, помимо ожогов, были порезы, а окно кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего подросток потерял сознание.

Ждать скорую не стали — поехали навстречу машине. После медики скажут, что состояние крайне тяжелое.

Рома, старший брат. Что с 12-летним мальчиком, который вынес из огня малыша

— Ввели в искусственную кому, больше 50% тела в ожогах, — продолжает бабушка. — Говорю родителям: идите просите главного врача, чтоб в Минск отправляли, а то в Мяделе нереально что-то сделать. Но что-то долго думают, раз Рома все еще в Мяделе.

По информации Onliner, в Мядель выехал реанимобиль. Обсуждался вариант с вертолетом, но в Минздраве это отрицают.

— Главное, чтоб ребенок жил, остальное все будет. Родители держатся, стоят под дверью в больнице... — говорит Галина Вадимовна. — А что они могут сделать?..

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером в деревне Сидоровичи Мядельского района загорелся дом. Когда приехали спасатели, он полыхал, как спичка. До этого времени очевидцы сообщили о...
 
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