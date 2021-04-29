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Volvo стала первой компанией, все модели которой получили рейтинг TSP+ от IIHS
Источник материала: Onliner
Пресс-служба Volvo Cars похвасталась очередным достижением бренда в области автомобильной безопасности. Шведский производитель стал единственным в мире, каждая модель которого получила рейтинг безопасности IIHS Top Safety Pick Plus.
На днях электрокар Volvo XC40 Recharge получил рейтинг безопасности Top Safety Pick Plus (TSP+) от Страхового института дорожной безопасности США (IIHS). Это означает, что Volvo Cars стала единственной компанией, весь модельный ряд которой отмечен рейтингом TSP+.
Более того, Volvo XC40 Recharge — первый полностью электрический компактный кроссовер, удостоенный этой награды. Получение им TSP+ дополняет рекорд, установленный в прошлом месяце: за этот год Volvo Cars получила больше TSP+, чем любой другой автопроизводитель с момента появления рейтинга в 2013 году.
Институт IIHS присуждает рейтинг TSP+ автомобилям, обеспечивающим высочайший уровень безопасности. Volvo Cars получила девять наград TSP+ в феврале, пять в марте и одну в апреле — в общей сложности 15 наград с начала 2021 года.
Шведы уделяют повышенное внимание системе превентивной безопасности в базовой конфигурации всех моделей Volvo, включающей в себя ассистент предотвращения столкновений с функцией автоматического торможения в сочетании с продвинутой системой предотвращения наезда на пешехода и велосипедиста. Именно это отличает компанию от других автомобильных брендов.
«Независимо от типа кузова, двигателя или комплектации каждый Volvo предлагает самую современную защиту при столкновении, — говорит Андерс Густафссон, президент и главный исполнительный директор Volvo Car USA. — Мы гордимся тем, что IIHS признал это, присудив Top Safety Pick Plus каждому автомобилю из нашего актуального модельного ряда. Ни одна другая компания не удостоилась подобной чести».
Автомобили, произведенные после сентября 2020 года, которые были отмечены рейтингом Top Safety Pick Plus от IIHS по состоянию на 31 марта 2021 года:
Автомобили, которые были отмечены рейтингом Top Safety Pick Plus от IIHS по состоянию на 31 марта 2021 года:
Они присоединяются к следующим автомобилям, которые были отмечены рейтингом Top Safety Pick Plus в феврале:
черный, внедорожник, бензин 3.2 л, автоматическая, полный привод
серый, универсал, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
белый, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
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Пресс-служба Volvo Cars похвасталась очередным достижением бренда в области автомобильной безопасности. Шведский производитель стал единственным в мире, каждая...
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