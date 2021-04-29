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Лукашенко предприятиям сельского хозяйства: «За деньгами даже не обращайтесь»
Источник материала: Onliner
Сегодня Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам агропромышленного комплекса. Во Дворце независимости собрались члены правительства и председатели облисполкомов. Лукашенко заявил, что больше денег в сельское хозяйство не даст.
-- За деньгами даже не обращайтесь, деньги у вас, -- заявил он. -- Нам дай бог решить те задачи и планы, которые мы наметили. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства.
(будет дополнено)
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Сегодня Александр Лукашенко проводит совещание по вопросам агропромышленного комплекса. Во Дворце независимости собрались члены правительства и председатели...
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