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Оставишь велик у подъезда — похитят, а в подъезде — сожгут. Страшные истории (видео)

29.04.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Теплый сезон — это не только удовольствие от времяпровождения на свежем воздухе, но и головная боль из-за того, где хранить велосипед. На зиму он может переехать на дачу, в деревню, быть завален всякой всячиной на балконе. Летом приходится искать парковку поудобнее, а получается не всегда.

В Минске в милицию обратился молодой человек, который рассказал, что при неизвестных обстоятельствах был похищен велосипед, который он оставил возле подъезда многоквартирного жилого дома.

— Как пояснил заявитель, он работает курьером службы доставки продуктов питания и в тот день на велосипеде, принадлежащем фирме, где он работает, развозил заказы. Приехав по одному из адресов, молодой человек оставил велосипед на улице, при этом не воспользовался велозамком, а также не принял иных мер по сохранности имущества. После того как заявитель выполнил заказ и вышел на улицу, выяснилось, что велосипеда на месте, где его оставили, нет. Сумма ущерба, причиненного фирме — владельцу велосипеда, составила 450 рублей, — рассказали в ГУВД.

Милиция задержала подозреваемого.

— Оперативники установили, что к совершению данного преступления причастен нигде не работающий ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 23-летний житель столицы. Выяснилось, что минчанин, прогуливаясь по Центральному району, обратил внимание на то, что курьер оставил велосипед возле дома, не воспользовавшись велозамком. Задержанный следом за курьером зашел в подъезд и, убедившись, что последний на лифте поднялся на 5-й этаж, вышел из подъезда, сел на велосипед и уехал, — сообщили в ГУВД.

В настоящее время велосипед изъят и передан владельцу. Все собранные материалы проверки направлены в Центральный (г.Минска) РОСК Республики Беларусь, где в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

В Солигорске же ситуация иная. Там кто-то поджег велосипед, стоявший в подъезде, на лестничной площадке 5-го этажа. В милицию о происшествии заявила 33-летняя женщина.





— В ходе разбирательства сотрудниками Солигорского РОВД было установлено, что повреждение имущества — дело рук 11-летнего приятеля сына заявительницы. Прежде чем признаться, он отрицал свою причастность к совершенному поступку, указывал о причастности к поджогу третьих лиц. Но сотрудников милиции ребенок обмануть не смог и признался, что, найдя спички, из любопытства поджег щиток велосипеда и не ожидал, что после щитка загорится колесо. Также подросток указал, что изначально не признавался в содеянном, так как боялся наказания со стороны родителей, — отметили в УВД Минской области.

Где вы храните велосипед?

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Теги: Минск
 
 
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Теплый сезон — это не только удовольствие от времяпровождения на свежем воздухе, но и головная боль из-за того, где хранить велосипед. На зиму он может переехать на...
 
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