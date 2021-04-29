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Илья Ивашко вышел в ¼ финала теннисного турнира в Мюнхене
Источник материала: ОНТ
Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене. В очередном матче он победил американца Маккензи Макдональда со счётом 6:7, 6:1, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа и 7 минут. В поединке за выход в полуфинал Илья Ивашко встретится с шестой ракеткой планеты, первым сеяным на турнире Александром Зверевым из Германии. Турнир в Мюнхене финиширует 2 мая. Его призовой фонд составляет почти 420 тысяч евро.
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Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене. В очередном матче он победил американца Маккензи Макдональда со счётом 6:7, 6:1, 6:2. Встреча...
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