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Гороскоп на 29 апреля: напряжённый день у Овнов, сюрпризы у Раков и опасности у Весов и Тельцов
Источник материала: ОНТ
Напряжённый день у Овнов. У вас появится много дел, которые потребуют быстрых решений. Хорошие новости в финансовой сфере подарят приятные эмоции.
Тельцы смогут завершить давний проект. Новые возможности и предложения со стороны партнёров вселят надежду на будущее. В течение дня будьте осторожными с бытовыми электроприборами.
Дополнительная ответственность добавит Близнецам значимости среди коллег. Не обойдётся без форс-мажоров. Рабочие моменты не оставят вам времени на отдых.
Звёзды подготовили для Раков неожиданные события и новости. Постарайтесь не тратить свои нервы на то, что для вас не представляет важности. Исключите сложности в общении с людьми.
Львам могут предложить новую работу. Сегодня вы готовы быстро справиться с любым заданием. Семейный праздник и приятные хлопоты скажутся на вашем хорошем настроении.
Девы намерены проявлять инициативу. Вашей энергии хватит для того, чтобы справиться с любыми трудностями. Ваши способности оценят близкие люди.
Звёзды рекомендуют Весам проявить осторожность при управлении автомобилем. Важные вопросы вам лучше решать с самого утра. Старайтесь перепроверять поступающую информацию.
У Скорпионов хороший день для воплощения в жизнь всех планов. Постарайтесь потратить свою энергию на улучшение взаимоотношений с коллегами и друзьями.
Сегодня у Стрельцов может решиться важный вопрос. Вероятно, станут известны результаты медицинского обследования или судебного разбирательства. В любых ситуациях сохраняйте спокойствие.
Козерогам будет трудно находить взаимопонимание с окружающими. Не вступайте в конфликт. Он принесёт вам разочарование. Доверьтесь своей интуиции.
Водолеи будут находиться в состоянии полной растерянности. Избыток чувств не позволит вам сосредоточиться на рабочих моментах. Прогулки на свежем воздухе помогут восстановить эмоциональное состояние.
День будет продуктивным у Рыб. Для достижения наилучших результатов звёзды советуют вам определить самые важные дела и составить стратегию действий.
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Напряжённый день у Овнов. У вас появится много дел, которые потребуют быстрых решений. Хорошие новости в финансовой сфере подарят приятные эмоции. Тельцы смогут...
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