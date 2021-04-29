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Гороскоп на 29 апреля: напряжённый день у Овнов, сюрпризы у Раков и опасности у Весов и Тельцов

29.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 29 апреля: напряжённый день у Овнов, сюрпризы у Раков и опасности у Весов и Тельцов

Напряжённый день у Овнов. У вас появится много дел, которые потребуют быстрых решений. Хорошие новости в финансовой сфере подарят приятные эмоции.

Тельцы смогут завершить давний проект. Новые возможности и предложения со стороны партнёров вселят надежду на будущее. В течение дня будьте осторожными с бытовыми электроприборами. 

Дополнительная ответственность добавит Близнецам значимости среди коллег. Не обойдётся без форс-мажоров. Рабочие моменты не оставят вам времени на отдых.

Звёзды подготовили для Раков неожиданные события и новости. Постарайтесь не тратить свои нервы на то, что для вас не представляет важности. Исключите сложности в общении с людьми. 

Львам могут предложить новую работу. Сегодня вы готовы быстро справиться с любым заданием. Семейный праздник и приятные хлопоты скажутся на вашем хорошем настроении. 

Девы намерены проявлять инициативу. Вашей энергии хватит для того, чтобы справиться с любыми трудностями. Ваши способности оценят близкие люди. 

Звёзды рекомендуют Весам проявить осторожность при управлении автомобилем. Важные вопросы вам лучше решать с самого утра. Старайтесь перепроверять поступающую информацию. 

У Скорпионов хороший день для воплощения в жизнь всех планов. Постарайтесь потратить свою энергию на улучшение взаимоотношений с коллегами и друзьями. 

Сегодня у Стрельцов может решиться важный вопрос. Вероятно, станут известны результаты медицинского обследования или судебного разбирательства. В любых ситуациях сохраняйте спокойствие. 

Козерогам будет трудно находить взаимопонимание с окружающими. Не вступайте в конфликт. Он принесёт вам разочарование. Доверьтесь своей интуиции.

Водолеи будут находиться в состоянии полной растерянности. Избыток чувств не позволит вам сосредоточиться на рабочих моментах. Прогулки на свежем воздухе помогут восстановить эмоциональное состояние.

День будет продуктивным у Рыб. Для достижения наилучших результатов звёзды советуют вам определить самые важные дела и составить стратегию действий.

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Напряжённый день у Овнов. У вас появится много дел, которые потребуют быстрых решений. Хорошие новости в финансовой сфере подарят приятные эмоции. Тельцы смогут...
 
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