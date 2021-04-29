Омский «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты омского «Авангарда» стали обладателями Кубка Гагарина – впервые в своей истории. В финале команда Боба Хартли обыграла московский ЦСКА.

В шестом матче противостояния «Авангард» победил с минимальным перевесом – 1:0 и выиграл серию со счётом 4:2. Единственную шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский. В концовке третьего периода армейцы имели шанс восстановить равновесие: сразу два игрока «Авангарда» отправились на скамейку штрафников. Однако ни игра в большинстве, не замена вратаря, москвичам не помогли.

Обладателями главного трофея Континентальной хоккейной лиги стали сразу три белорусских игрока: нападающие Андрей Стась и Никита Комаров, а также защитник Кирилл Готовец. Ранее Кубок Гагарина выигрывал только один наш хоккеист – Константин Кольцов десять лет назад в составе уфимского «Салавата Юлаева». А главный тренер «Авангарда» Боб Хартли стал вторым специалистом в истории (после Майка Кинэна), кому покорился и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли.

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