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Лукашенко – правительству: За деньгами даже не обращайтесь!
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит во Дворце Независимости совещание по агропромышленному комплексу. Глава государства предупредил правительство о том, что нужно выполнить намеченные задачи в данной сфере без дополнительных расходов.
Также Лукашенко подчеркнул, что от агропроизводства зависит экономическое состояние деревни.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит во Дворце Независимости совещание по агропромышленному комплексу. Глава государства предупредил правительство...
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