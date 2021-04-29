Лукашенко – правительству: За деньгами даже не обращайтесь!

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит во Дворце Независимости совещание по агропромышленному комплексу. Глава государства предупредил правительство о том, что нужно выполнить намеченные задачи в данной сфере без дополнительных расходов.

Также Лукашенко подчеркнул, что от агропроизводства зависит экономическое состояние деревни.

Фото: БЕЛТА

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