Китай начал строительство собственной космической станции

Источник материала: ОНТ

Китай начал строительство «Небесного дворца». Такое название будет носить национальная космическая станция Поднебесной. Первая ракета взлетела сегодня с космодрома на острове Хайнань.

Это самый крупный космический корабль, созданный в Китае. В длину модуль больше 16-ти метров. Внутри – центр контроля и управления, а также основное жилое помещение экипажа, который будет состоять из трёх человек. Через восемь минут после взлёта носитель вывел модуль на заданную орбиту.

Ещё две части станции пристыкуют в следующем году.

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