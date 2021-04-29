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Китай начал строительство собственной космической станции
Источник материала: ОНТ
Китай начал строительство «Небесного дворца». Такое название будет носить национальная космическая станция Поднебесной. Первая ракета взлетела сегодня с космодрома на острове Хайнань.
Это самый крупный космический корабль, созданный в Китае. В длину модуль больше 16-ти метров. Внутри – центр контроля и управления, а также основное жилое помещение экипажа, который будет состоять из трёх человек. Через восемь минут после взлёта носитель вывел модуль на заданную орбиту.
Ещё две части станции пристыкуют в следующем году.
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Китай начал строительство «Небесного дворца». Такое название будет носить национальная космическая станция Поднебесной. Первая ракета взлетела сегодня с...
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