Что сделать, чтобы кулич не был сухим? Секреты шеф-поваров

Источник материала: ОНТ

Как сделать кулич мягким, нежным, воздушным и слегка влажным внутри? Таким его любят многие. Специалисты поделились секретами, пишет aif.ru .

Кулич получается сухим, когда его долго пекут, считает шеф-кондитер Артем Апаницкий.

Держите кулич в духовке столько времени, сколько указано в рецепте, – советует специалист. Кроме того, он рекомендует перед праздником обязательно сделать тестовый кулич, чтобы запомнить длительность выпекания. Если изделие покажется сухим, значит, времени на выпекание требуется еще меньше. Таким образом можно подобрать идеальный результат.

А бренд-шеф ресторана Сергей Навасартов раскрыл два важных секрета приготовления пористого, воздушного кулича — это опара и хорошо просеянная мука. Тесто получается тем более сочным и воздушным, чем дольше поднимается опара и чем больше ее переминают, – считает эксперт.

Фото: mognotak.ru

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