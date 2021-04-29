ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что сделать, чтобы кулич не был сухим? Секреты шеф-поваров

29.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Что сделать, чтобы кулич не был сухим? Секреты шеф-поваров

Как сделать кулич мягким, нежным, воздушным и слегка влажным внутри? Таким его любят многие. Специалисты поделились секретами, пишет aif.ru.

Кулич получается сухим, когда его долго пекут, считает шеф-кондитер Артем Апаницкий.

Держите кулич в духовке столько времени, сколько указано в рецепте, – советует специалист. Кроме того, он рекомендует перед праздником обязательно сделать тестовый кулич, чтобы запомнить длительность выпекания. Если изделие покажется сухим, значит, времени на выпекание требуется еще меньше. Таким образом можно подобрать идеальный результат.

А бренд-шеф ресторана Сергей Навасартов раскрыл два важных секрета приготовления пористого, воздушного кулича — это опара и хорошо просеянная мука. Тесто получается тем более сочным и воздушным, чем дольше поднимается опара и чем больше ее переминают, – считает эксперт.

Фото: mognotak.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сделать кулич мягким, нежным, воздушным и слегка влажным внутри? Таким его любят многие. Специалисты поделились секретами, пишет aif.ru. Кулич получается сухим,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Загадка Солигорска: местные говорят об избиениях в клубе, но никто не наказан (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by