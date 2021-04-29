Лукашенко: так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание о ситуации в сфере АПК. Основные темы – положение дел в агропромышленном комплексе, проблемные вопросы и пути их решения, передает БЕЛТА.

Президент отметил: из-за пандемии вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест.

При этом Глава государства подчеркнул, что состояние дел в животноводстве немного настораживает, ведь снизилось производство скота и птицы в живом весе.

Фото: БЕЛТА

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