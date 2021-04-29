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12-летний мальчик вынес на руках младшего брата из горящего дома в Мядельском районе. Состояние подростка критичное

29.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

12-летний мальчик вынес на руках младшего брата из горящего дома в Мядельском районе. Состояние подростка критичное

В Мядельском районе 12-летний подросток вынес из огня своего брата, сообщили в МЧС. Мальчик сильно обгорел и попал в больницу.

Пожар произошел 28 апреля около восьми вечера в деревне Сидоровичи. Соседи увидели огонь и вызвали МЧС. 

В доме было двое детей 2009-го и 2019-го годов рождения. Еще один ребенок был в это время у соседей, он не пострадал.

Пока спасатели ехали на вызов, 12-летний мальчик вынес на руках из огня своего младшего брата. По словам очевидца, лицо и руки подростка были изрезаны, а одно из окон в доме разбито. Очевидец забрал ребёнка с рук мальчика, после чего подросток потерял сознание.

Детей доставили в больницу. Состояние подростка крайне тяжелое. Младший брат мальчика не пострадал. 

Огонь уничтожил крышу, имущество, повреждены стены дома. Причина пожара пока неизвестна. 

Фото: МЧС

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В Мядельском районе 12-летний подросток вынес из огня своего брата, сообщили в МЧС. Мальчик сильно обгорел и попал в больницу. Пожар произошел 28 апреля около восьми...
 
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