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12-летний мальчик вынес на руках младшего брата из горящего дома в Мядельском районе. Состояние подростка критичное
Источник материала: ОНТ
В Мядельском районе 12-летний подросток вынес из огня своего брата,
Пожар произошел 28 апреля около восьми вечера в деревне Сидоровичи. Соседи увидели огонь и вызвали МЧС.
В доме было двое детей 2009-го и 2019-го годов рождения. Еще один ребенок был в это время у соседей, он не пострадал.
Пока спасатели ехали на вызов, 12-летний мальчик вынес на руках из огня своего младшего брата. По словам очевидца, лицо и руки подростка были изрезаны, а одно из окон в доме разбито. Очевидец забрал ребёнка с рук мальчика, после чего подросток потерял сознание.
Детей доставили в больницу. Состояние подростка крайне тяжелое. Младший брат мальчика не пострадал.
Огонь уничтожил крышу, имущество, повреждены стены дома. Причина пожара пока неизвестна.
Фото: МЧС
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12-летний мальчик вынес на руках младшего брата из горящего дома в Мядельском районе. Состояние подростка критичное
В Мядельском районе 12-летний подросток вынес из огня своего брата, сообщили в МЧС. Мальчик сильно обгорел и попал в больницу. Пожар произошел 28 апреля около восьми...
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