|
Кошка пыталась украсть щенка из коробки и рассмешила всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором кошка хочет украсть щенка, опубликовал
В ролике кошка хватает за шкирку маленького щенка и пытается вытащить его из коробки. Но малыш для неё оказался слишком тяжёлым.
Ролик набрал более 60 тыс. лайков в Instagram.
Комментаторов рассмешила забавная кошка: «Такая забавная!», «А мне кажется, она просто хочет освободить коробку», «Милое видео. Киса такая: «Теперь ты мой».
Фото: krasivosti.pro
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Видео, в котором кошка хочет украсть щенка, опубликовал ridus.ru. В ролике кошка хватает за шкирку маленького щенка и пытается вытащить его из коробки. Но малыш для неё...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)