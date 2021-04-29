Кошка пыталась украсть щенка из коробки и рассмешила всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором кошка хочет украсть щенка, опубликовал ridus.ru .

В ролике кошка хватает за шкирку маленького щенка и пытается вытащить его из коробки. Но малыш для неё оказался слишком тяжёлым.

Ролик набрал более 60 тыс. лайков в Instagram.

Комментаторов рассмешила забавная кошка: «Такая забавная!», «А мне кажется, она просто хочет освободить коробку», «Милое видео. Киса такая: «Теперь ты мой».

Фото: krasivosti.pro

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