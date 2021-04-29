Пьяная молодежь осквернила монумент на Площади Победы в Минске

Источник материала: ОНТ

Трое парней и девушка, употребив спиртное вечером 24-го апреля, отправились к монументу на Площади Победы, где продолжили выпивать. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД.

Было уже 11 вечера, когда компания начала дебоширить.





Нарушителей задержал ОМОН. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ont.by





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