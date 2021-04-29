|
5 необычных и простых способов покрасить яйца на Пасху. Как вам 4-й номер?
Источник материала: ОНТ
Окрашивание яиц к Пасхе – любимая как детьми, так и взрослыми традиция. Ведь они обязательно должны быть на пасхальном столе. А благодаря нехитрым идеям яйца можно сделать настоящим шедевром, который точно не останется незамеченным.
1. Яйца с силуэтами
Вырежьте из клейкой бумаги нарисованные или распечатанные силуэты животных – зайцев, птиц – или людей. Можно купить готовые наклейки. Приклейте их к яйцам. Затем опустите яйцо в краситель на 3-5 мин. Окрашенные яйца промокните салфеткой и снимите наклейку. По такой же технике можно сделать яйца в горошек.
Раствор для окраски разных цветов можно купить готовый или сделать самим из натуральных красителей. Вот самые распространенные:
черника или свекла – светло-красный;
лук – оранжевый;
куркума – желтый;
крапива, шпинат – светло-зеленый;
кофе, чай – бежевый или светло-коричневый;
клюква – розовый;
каркаде – сиреневый.
Положите яйца в кастрюлю с водой и выбранным красителем, добавьте 5 ст. л. уксуса и варите около 20 мин. после закипания.
2. Яйца в крапинку
Мокрые яйца обваляйте в сухом рисе, плотно заверните в марлю или тонкую ткань, чтобы рис прилип к яйцу, и покрасьте привычным способом.
По такой же технике можно сделать яйца с листиками разной формы, например петрушки или комнатного растения.
А еще можно просто обвалять вареные яйца в рисовой крупе, в которую добавлен краситель.
3. Яйца в полосочку
Плотно обмотайте яйцо нитками мулине – они лучше отдают краску. Добавьте в кастрюлю с водой 5 ст. л. уксуса, положите туда яйца и варите около 15 мин. после закипания. Затем остудите яйца холодной водой и ножницами снимите нитки.
4. Мраморные яйца
Обваляйте мокрые яйца в измельченной луковой шелухе, плотно заверните каждое яйцо в марлю. Положите яйца «в мешочках» в кастрюлю с холодной водой, добавьте туда 1 ст. л. соли и бутылочку зеленки. Варите 7-8 минут после закипания. Остудите яйца холодной водой и смажьте растительным маслом.
5. Яйца с кляксами
Белое или окрашенное вареное яйцо плотно оберните салфеткой, затем нанесите разноцветные кляксы или капли заранее подготовленным красителем при помощи кисточки или пипетки. Обсушите яйцо и снимите салфетку.
Главное фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Окрашивание яиц к Пасхе – любимая как детьми, так и взрослыми традиция. Ведь они обязательно должны быть на пасхальном столе. А благодаря нехитрым идеям яйца можно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)