5 необычных и простых способов покрасить яйца на Пасху. Как вам 4-й номер?

Источник материала: ОНТ

Окрашивание яиц к Пасхе – любимая как детьми, так и взрослыми традиция. Ведь они обязательно должны быть на пасхальном столе. А благодаря нехитрым идеям яйца можно сделать настоящим шедевром, который точно не останется незамеченным.

1. Яйца с силуэтами

Вырежьте из клейкой бумаги нарисованные или распечатанные силуэты животных – зайцев, птиц – или людей. Можно купить готовые наклейки. Приклейте их к яйцам. Затем опустите яйцо в краситель на 3-5 мин. Окрашенные яйца промокните салфеткой и снимите наклейку. По такой же технике можно сделать яйца в горошек.



Фото: homester.com.ua



Фото: homester.com.ua

Раствор для окраски разных цветов можно купить готовый или сделать самим из натуральных красителей. Вот самые распространенные:

черника или свекла – светло-красный;

лук – оранжевый;

куркума – желтый;

крапива, шпинат – светло-зеленый;

кофе, чай – бежевый или светло-коричневый;

клюква – розовый;

каркаде – сиреневый.





Положите яйца в кастрюлю с водой и выбранным красителем, добавьте 5 ст. л. уксуса и варите около 20 мин. после закипания.

2. Яйца в крапинку

Мокрые яйца обваляйте в сухом рисе, плотно заверните в марлю или тонкую ткань, чтобы рис прилип к яйцу, и покрасьте привычным способом.

Фото: povar.ru

По такой же технике можно сделать яйца с листиками разной формы, например петрушки или комнатного растения.



Фото: edimdoma.ru

А еще можно просто обвалять вареные яйца в рисовой крупе, в которую добавлен краситель.



Фото: novate.ru



Фото: novate.ru

3. Яйца в полосочку

Плотно обмотайте яйцо нитками мулине – они лучше отдают краску. Добавьте в кастрюлю с водой 5 ст. л. уксуса, положите туда яйца и варите около 15 мин. после закипания. Затем остудите яйца холодной водой и ножницами снимите нитки.



Фото с сайта u24.ru 4. Мраморные яйца

Обваляйте мокрые яйца в измельченной луковой шелухе, плотно заверните каждое яйцо в марлю. Положите яйца «в мешочках» в кастрюлю с холодной водой, добавьте туда 1 ст. л. соли и бутылочку зеленки. Варите 7-8 минут после закипания. Остудите яйца холодной водой и смажьте растительным маслом.



Фото: povar.ru

5. Яйца с кляксами

Белое или окрашенное вареное яйцо плотно оберните салфеткой, затем нанесите разноцветные кляксы или капли заранее подготовленным красителем при помощи кисточки или пипетки. Обсушите яйцо и снимите салфетку.



Фото: cookpad.com

Главное фото: Pixabay.com

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