В Могилёве парень продал арендованный Range Rover за $3,5 тысячи

Источник материала: ОНТ

Житель Могилева арендовал автомобиль Range Rover и продал его за $3,5 тысячи, сообщили в Следственном комитете.

24-летний могилевчанин в феврале этого года заключил договор аренды автомобиля с индивидуальным предпринимателем. Через месяц мужчина продал автомобиль за $3,5 тысячи, сказав, что это машина его сестры. При этом настоящая стоимость автомобиля – Br66 тыс. Передав транспортное средство и необходимые документы новому владельцу, он пообещал переоформить машину на себя для заключения договора. Затем Range Rover за такую же сумму перепродали в Россию.

Представитель предпринимателя обратился в милицию после того, как могилевчанин перестал оплачивать аренду авто.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере). Мужчина заключён под стражу. Отмечается, что ранее он уже был судим за имущественные преступления. Следствие проводит проверку, причастен ли он к другим подобным действиям.

Фото: Pixabay

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