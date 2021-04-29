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В Могилёве парень продал арендованный Range Rover за $3,5 тысячи

29.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Могилёве парень продал арендованный Range Rover за ,5 тысячи

Житель Могилева арендовал автомобиль Range Rover и продал его за $3,5 тысячи, сообщили в Следственном комитете.

24-летний могилевчанин в феврале этого года заключил договор аренды автомобиля с индивидуальным предпринимателем. Через месяц мужчина продал автомобиль за $3,5 тысячи, сказав, что это машина его сестры. При этом настоящая стоимость автомобиля – Br66 тыс. Передав транспортное средство и необходимые документы новому владельцу, он пообещал переоформить машину на себя для заключения договора. Затем Range Rover за такую же сумму перепродали в Россию.

Представитель предпринимателя обратился в милицию после того, как могилевчанин перестал оплачивать аренду авто. 

По факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере). Мужчина заключён под стражу. Отмечается, что ранее он уже был судим за имущественные преступления. Следствие проводит проверку, причастен ли он к другим подобным действиям.

Фото: Pixabay

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Теги: Могилев
 
 
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Житель Могилева арендовал автомобиль Range Rover и продал его за $3,5 тысячи, сообщили в Следственном комитете. 24-летний могилевчанин в феврале этого года заключил...
 
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