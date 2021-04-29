|
Три новых томографа появились в больницах Гомельской области с начала года
Источник материала: ОНТ
Новые технологии на службе здравоохранения. Три компьютерных томографа установили в стационарах Гомельской области с начала года.
Новые приборы теперь работают в Мозырской городской, Калинковичской районной и Гомельской клинической больнице №3. Высокотехнологичное оборудование позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях – это облегчает работу врачей и состояние пациентов.
До конца года планируется оснастить томографом и районную больницу в Чечерске.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые технологии на службе здравоохранения. Три компьютерных томографа установили в стационарах Гомельской области с начала года. Новые приборы теперь работают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)