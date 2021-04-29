Три новых томографа появились в больницах Гомельской области с начала года

Источник материала: ОНТ

Новые технологии на службе здравоохранения. Три компьютерных томографа установили в стационарах Гомельской области с начала года.

Новые приборы теперь работают в Мозырской городской, Калинковичской районной и Гомельской клинической больнице №3. Высокотехнологичное оборудование позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях – это облегчает работу врачей и состояние пациентов.

До конца года планируется оснастить томографом и районную больницу в Чечерске.

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