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Три новых томографа появились в больницах Гомельской области с начала года

29.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Три новых томографа появились в больницах Гомельской области с начала года

Новые технологии на службе здравоохранения. Три компьютерных томографа установили в стационарах Гомельской области с начала года.

Новые приборы теперь работают в Мозырской городской, Калинковичской районной и Гомельской клинической больнице №3. Высокотехнологичное оборудование позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях – это облегчает работу врачей и состояние пациентов. 

До конца года планируется оснастить томографом и районную больницу в Чечерске.

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Новые технологии на службе здравоохранения. Три компьютерных томографа установили в стационарах Гомельской области с начала года. Новые приборы теперь работают...
 
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