Какие птицы оказались самыми умными? Ни за что не отгадаете!

Источник материала: ОНТ

Многие ученые до сих пор спорят о том, что такое разум. В данное понятие включено следующее: умение осознавать себя как отдельную личность, возможность решать сложные задачи, любопытство, социальные навыки. Поэтому достаточно тяжело определить уровень интеллекта живых существ. Но все-таки такие попытки осуществляются.

В начале 2000-х известный биолог Луи Лефевр выдвинул предложение определять разум птиц по их степени изобретательности, когда они добывают пищу. Он провел анализ нескольких десятков публикаций в научных журналах и создал список самых умных птиц. Но сам биолог внес ремарку: этот список птиц отличается больше «новаторством», чем умом.

1. Вороны



Фото: naturalistclub.ru

Ученые со всего мира сходятся в одном предположении – вороны могу быть одними из самых умных животных на Земле. Эти птицы отличаются своим умением считать до пяти. Они используют уличные предметы для того, чтобы добыть свою пищу – например, палочками выковыривают насекомых из трухлявой древесины. Были случаи, когда пернатые создавали сложные орудия труда – удлиненные палочки, которыми можно достать пищу из труднодоступных мест. Ранее считалось, что на это способны только люди и приматы.

Кроме того, у них отличная память, они могут даже испытывать злость к конкретным людям.

2. Сороки



Фото: chirik.info

Пернатые относятся к семейству врановых. Считается, что все птицы, относящиеся к этому семейству, отличаются своими интеллектуальными способностями.

Европейские сороки с легкостью узнают свое отражение в зеркале, соответственно они умеют определять себя как отдельную личность. У детей такой навык развивается лишь в возрасте 18 месяцев.

3. Африканские серые попугаи



Фото: rossaprimavera.ru

Вы точно видели ролики, где попугаи повторяют человеческую речь. Но это не означает, что они воспроизводят ее осознанно. На самом деле, многие попугаи не отличаются умом, но не серые африканские.Их мозг размером с орех. Но за долгий период жизни (от 30 до 50 лет в домашних условиях) они накапливают в нем множество информации и воспоминаний.

Ирэн Пепперберг, специалист в области общения животных и человека, в 1950-х годах провела интересный эксперимент с данной птицей: она обучала попугая с помощью двух человек – «учителя» и «ученика». «Ученик» нужен был для того, чтобы у попугая возник дух соперничества. Результаты эксперимента были поразительными. В лексиконе попугая было около сотни слов, с помощью которых он говорил о своих желаниях и предвидел события. Например, когда Ирэн собиралась уходить, попугай говорил ей: «Останься, не уходи».

4. Какаду



Фото: brothers-smaller.ru

Эти попугаи, так же, как и вороны, умеют создавать «орудия труда». С помощью небольшого куска картоны они могут вырывать из песка кусочки пищи. Чтобы покорить сердце любимой, какаду из палочек или из сухих коробок с семенами строят барабаны, на которых играют собственную мелодию. Примечательно то, что каждый самец выстукивает собственный ритм.

А еще Какаду являются одними из лучших танцоров: одни двигаются в такт и чувствуют ритм.

5. Голуби



Фото: 7kyr.ru

Бытует мнение, что этим глупым птицам нужны только хлеб или семечки. Однако у них есть множество талантов, о которых вы не знали:

они с легкостью отличат слова от пустого набора звуков;

умеют считать до девяти, здесь они даже воронов переплюнули:

имеют способность запомнить до 725 черно-белых образов.

Когда в следующий раз захотите разогнать «тупоголовых птиц», задумайтесь, не причините ли вы им душевную боль. Возможно, они очень тонкие чувственные натуры.

По материалам сайта lifehacker.ru

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