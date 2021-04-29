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Телеграм-канал «PALCHYS» внесли в список экстремистских

29.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее данный телеграм-канал вел блогер Эдуард Пальчис, который признан политическим заключенным.



В Беларуси телеграм-канал «PALCHYS» признан экстремистским. Телеграм-канал внесли в республиканский список экстремистских материалов.

Данное решение было вынесено в суде Партизанского района Минска 20 апреля, во вторник. Оно подлежит немедленному исполнению.

Телеграм-канал «PALCHYS» ранее вел блогер Эдуард Пальчис, который признан политическим заключенным.

Напомним, что Эдуард Пальчис должен был выйти на свободу в октябре 2020 года после 30-суточного административного ареста, но этого так и не случилось.
 
Теги: Минск
 
 
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Ранее данный телеграм-канал вел блогер Эдуард Пальчис, который признан политическим заключенным.
 
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