Телеграм-канал «PALCHYS» внесли в список экстремистских









В Беларуси телеграм-канал «PALCHYS» признан экстремистским. Телеграм-канал внесли в республиканский список экстремистских материалов.





Данное решение было вынесено в суде Партизанского района Минска 20 апреля, во вторник. Оно подлежит немедленному исполнению.





Телеграм-канал «PALCHYS» ранее вел блогер Эдуард Пальчис, который признан политическим заключенным.





Напомним, что Эдуард Пальчис должен был выйти на свободу в октябре 2020 года после 30-суточного административного ареста, но этого так и не случилось.







