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Телеграм-канал «PALCHYS» внесли в список экстремистских
Источник материала: Партизан
Ранее данный телеграм-канал вел блогер Эдуард Пальчис, который признан политическим заключенным.
В Беларуси телеграм-канал «PALCHYS» признан экстремистским. Телеграм-канал внесли в республиканский список экстремистских материалов.
Данное решение было вынесено в суде Партизанского района Минска 20 апреля, во вторник. Оно подлежит немедленному исполнению.
Телеграм-канал «PALCHYS» ранее вел блогер Эдуард Пальчис, который признан политическим заключенным.
Напомним, что Эдуард Пальчис должен был выйти на свободу в октябре 2020 года после 30-суточного административного ареста, но этого так и не случилось.
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Ранее данный телеграм-канал вел блогер Эдуард Пальчис, который признан политическим заключенным.
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