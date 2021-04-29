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Синоптики рассказали какая будет погода 30 апреля: дожди и от +5 °С до +20 °С

29.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завтра будет дождливо и ветрено, но при этом последний день апреля порадует белорусов настоящим весенним теплом: днем по югу воздух прогреется до 20 градусов.



Будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, днем местами грозы. Ветер южный с переходом на западный 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров, в отдельных районах до 15–20 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +5…+10 °С, а днем – от +13 °С по северу до +20 °С по югу.

В субботу, 1 мая, облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный 4–9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 0…+7 °С, а днем синоптики обещают до 10–17 градусов со знаком плюс.

В воскресенье, 2 мая, вновь будет облачно с прояснениями. Ночью по югу, утром и днем на большей части территории страны дожди. В дневные часы в южных районах местами грозы. Ветер восточной четверти 4–9 метров в секунду, днем порывы до 14 метров. Температурный фон ночью будет колебаться в диапазоне от -1 °С по северу до +7 °С по югу Беларуси, а днем ожидается 9–16 градусов выше нуля, в южных районах до +18 °С, сообщили sb.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. 
 
 
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Завтра будет дождливо и ветрено, но при этом последний день апреля порадует белорусов настоящим весенним теплом: днем по югу воздух прогреется до 20 градусов.
 
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