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«Белавиа» снова полетит в Венгрию и Черногорию

29.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальная авиакомпания с 30 апреля организует чартерное сообщение в направлении Минск – Тиват, а со 2 мая рейсы по маршруту Минск – Будапешт – Минск.



В пресс-службе перевозчика сообщили, что полеты в Венгрию планируется выполнять дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Вылет в Будапешт будут осуществлять в 12:30 с прилетом в 13:15 по местному времени. Обратный рейс намечен на 13:55, самолет приземлится в Минске в 16:35.

А уже в эту пятницу, 30 апреля, возобновятся авиаперевозки между Беларусью и Черногорией. Минск и Тиват свяжет чартерное сообщение. Отправление первого рейса запланировано на 12:05 по минскому времени. Самолет приземлится в одноименном аэропорту на побережье Которского залива и Адриатического моря. Также Тиват можно рассматривать как транзитный пункт назначения по дороге в Хорватию, пишет 1prof.by.
 
Теги: Минск
 
 
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Национальная авиакомпания с 30 апреля организует чартерное сообщение в направлении Минск – Тиват, а со 2 мая рейсы по маршруту Минск – Будапешт – Минск.
 
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