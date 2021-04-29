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Холодная весна 2021-го: климатологи рассказали о температурных рекордах

29.04.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Весна текущего года в Беларуси может войти в число самых холодных за всю историю наблюдений, но пока глобальные рекорды не побиты, сообщили в Гидромете.

"Третья декада апреля в этом году в целом получилась одной их холодных за всю историю наблюдений, такой температурный режим более характерен не для конца апреля, а для первой или второй декады марта", - рассказали Sputnik климатологи Гидромета.

По словам собеседников агентства, на минувших выходных, к примеру среднесуточная температура была около +1°C в Ежерище и почти +5°C - в Бресте.

"В третей декаде апреля так холодно было в 2005 году, то есть почти 16 лет не было в конце апреля таких низких температур", - уточнили климатологи.

Хотя, по словам, собеседников агентства, по некоторым пунктам наблюдения таких низкие температуры в третьей декаде апреля были в 2017, 2010, и в 2009 годах.

Весенние рекорды

В Гидромете рассказали, что самая холодная весна в Беларуси за весь период метеонаблюдений была в 1942 году, тогда средняя температура сезона была +2°C. Второе место по самым холодным веснам разделили 1917 и 1980 годы со средней весенней температурой 2,9°C.

Самая теплая весна на территории Беларуси была в 1921 году, со средней температурой +10,3°C, на втором месте - 2014 год со средней весенней температурой +9,5°C.

Нормой по весенней температуре для Беларуси считается +6,9°C.

Потепление климата не отменяется

Касаясь темы изменения климата, специалисты отметили, что, не смотря на то, случаются холодные и поздние весны, тенденция потепления климата не поменялась.

"В последние годы у нас наоборот отмечается начало климатической весны в конце февраля, когда температура переходит через ноль. И то, что мы наблюдаем в этом году в апреле, не опровергает посыл о том, что идет потепление климата", - сказали специалисты.

При этом они напомнили, что 2002 год в Беларуси был самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Несмотря на холодный апрель, который случился в Беларуси в этом году, тема потепления климата по-прежнему актуальна, считают климатологи.
 
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