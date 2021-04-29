Эксперты рассказали, кто сейчас - лидер на мировом рынке смартфонов

Источник материала: Tut.by

Авторитетные аналитические компании IDC и Canalys поделились отчетами, в которых в том числе говорится о мировом рынке смартфонов в первом квартале 2021 года. Точные цифры по продажам не совпадают, но весьма схожи. А вот пятерка самых успешных компаний одна и та же.

В Canalys говорят : по сравнению с этим же периодом прошлого года рынок показал рост в 27%, общее количество проданных смартфонов — 347,4 миллиона.





На первом месте Samsung с 76,5 миллиона реализованных копий устройств (+28%), на втором — Apple, с 52,4 миллионами (+41%). Третья позиция — у китайской Xiaomi. Ей удалось продать 49 миллионов аппаратов (+62%). Четвертое и пятое место соответственно у Oppo и vivo (37,6 и 36 миллионов копий гаджетов). Интересно, что обе этих компании принадлежат BBK.

В IDC приводят чуть другие цифры, но общее положение дел не изменяется. Так, по мнению аналитиков компании, общий уровень продаж смартфонов за первый квартал составил 345,5 миллиона штук — то есть на 25,5% лучше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.





Пятерка лидеров — абсолютно такая же. Samsung (75,3 миллиона, + 28,8%), Apple (55,2 миллиона, +50,4%), Xiaomi (48,6 миллиона, + 64,8%), Oppo (37,5 миллиона, + 64,5%) и vivo (34,9 миллиона, +40,7%).

Интересно, что из списка лидеров выбыла компания Huawei — по словам Canalys, этот производитель сейчас на седьмом месте с результатом в 18,6 миллиона реализованных копий смартфонов.