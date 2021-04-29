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Эксперты рассказали, кто сейчас - лидер на мировом рынке смартфонов
Источник материала: Tut.by
Авторитетные аналитические компании IDC и Canalys поделились отчетами, в которых в том числе говорится о мировом рынке смартфонов в первом квартале 2021 года. Точные цифры по продажам не совпадают, но весьма схожи. А вот пятерка самых успешных компаний одна и та же.
В Canalys
На первом месте Samsung с 76,5 миллиона реализованных копий устройств (+28%), на втором — Apple, с 52,4 миллионами (+41%). Третья позиция — у китайской Xiaomi. Ей удалось продать 49 миллионов аппаратов (+62%). Четвертое и пятое место соответственно у Oppo и vivo (37,6 и 36 миллионов копий гаджетов). Интересно, что обе этих компании принадлежат BBK.
В IDC
Пятерка лидеров — абсолютно такая же. Samsung (75,3 миллиона, + 28,8%), Apple (55,2 миллиона, +50,4%), Xiaomi (48,6 миллиона, + 64,8%), Oppo (37,5 миллиона, + 64,5%) и vivo (34,9 миллиона, +40,7%).
Интересно, что из списка лидеров выбыла компания Huawei — по
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