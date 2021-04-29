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Минивэн Toyota Sienna стал чуть более «внедорожным»
Источник материала: Tut.by
Для
И если, например, минивэн
Стандартное оснащение Sienna Woodland Special Edition включает раздельные сиденья второго ряда, трехзонный климат-контроль, сдвижные боковые двери с электроприводом и датчиками срабатывания, подогрев передних сидений, 1200-ваттная аудиосистема JBL с 12 динамиками, 120-вольтовая розетка в багажнике и фирменный комплекс электронных помощников
Приобрести Sienna во «внедорожной» комплектации можно будет со знакомой по стандартной версии гибридной установкой Hybrid AWD с отдельным электродвигателем на задней оси.
До американских дилеров Sienna Woodland Special Edition доберется осенью.
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Для Toyota Sienna, сменившей поколения весной прошлого года, подготовлена спецверсия Woodland Special Edition во «внедорожном» духе.
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