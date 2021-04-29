Минивэн Toyota Sienna стал чуть более «внедорожным»

Источник материала: Tut.by

Для Toyota Sienna , продающейся на североамериканском рынке и сменившей поколения весной прошлого года, подготовлена спецверсия Woodland Special Edition во «внедорожном» духе.





И если, например, минивэн Kia Carnival в новом поколении активно эксплуатирует кроссоверный образ, то у Sienna Woodland Special Edition в этом плане все скромнее. Так, обошлось без накладок из неокрашенного пластика на порогах и расширителей колесных арок — от обычных Sienna версия Woodland отличается темными хромированными элементами на кузове, рейлингами на крыше с багажными поперечинами, тягово-сцепным устройством, 18-дюймовыми колесными дисками и увеличенным на 15 мм дорожным просветом (у исходной версии он равен 160 мм).





Стандартное оснащение Sienna Woodland Special Edition включает раздельные сиденья второго ряда, трехзонный климат-контроль, сдвижные боковые двери с электроприводом и датчиками срабатывания, подогрев передних сидений, 1200-ваттная аудиосистема JBL с 12 динамиками, 120-вольтовая розетка в багажнике и фирменный комплекс электронных помощников Safety Sense второго поколения.









Приобрести Sienna во «внедорожной» комплектации можно будет со знакомой по стандартной версии гибридной установкой Hybrid AWD с отдельным электродвигателем на задней оси.





До американских дилеров Sienna Woodland Special Edition доберется осенью.