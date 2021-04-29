Белорусский стартап EduDo получил $300 тысяч инвестиций

Источник материала: Onliner

Белорусский стартап EduDo привлек $300 тыс. в рамках SAFE раунда инвестиций от Adventures Lab, кипрской компании Embria и бизнес-ангела Дмитрия Васильева. Платформа изначально ориентирована на миллениалов и зумеров, однако разработчики видят свою аудиторию шире. Мобильное приложение, напомним, посвящено образованию, и цель команды — сделать этот процесс чем-то повседневным и обыденным, как чистка зубов или поездка в транспорте на работу.

EduDo представляет собой платформу мобильного обучения с короткими интерактивными образовательными видео, которая по подаче информации напоминает TikTok и Stories в Instagram. Такой развивающий контент, поясняют в компании, удобно потреблять на ходу. Развивающие видеоролики для приложения генерируются самими юзерами из числа профессионалов и любителей. Ранее мы уже рассказывали о нем.

Приложение доступно по всему миру, но приоритетными на сегодняшний день являются англоговорящие США, Канада, Великобритания и Австралия. Также команда видит большой потенциал развития платформы и в других странах.

Инвестиции пойдут на доработку платформы и новые функциональные возможности. Помимо этого, весомая часть раунда пойдет на тестирование продуктовых, маркетинговых и других гипотез. Следующим этапом команда планирует разработку инструментов монетизации контента.