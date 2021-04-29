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Белорусский стартап EduDo получил $300 тысяч инвестиций
Источник материала: Onliner
Белорусский
EduDo представляет собой платформу мобильного обучения с короткими интерактивными образовательными видео, которая по подаче информации напоминает TikTok и Stories в Instagram. Такой развивающий контент, поясняют в компании, удобно потреблять на ходу. Развивающие видеоролики для приложения генерируются самими юзерами из числа профессионалов и любителей. Ранее мы уже
Приложение доступно по всему миру, но приоритетными на сегодняшний день являются англоговорящие США, Канада, Великобритания и Австралия. Также команда видит большой потенциал развития платформы и в других странах.
Инвестиции пойдут на доработку платформы и новые функциональные возможности. Помимо этого, весомая часть раунда пойдет на тестирование продуктовых, маркетинговых и других гипотез. Следующим этапом команда планирует разработку инструментов монетизации контента.
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