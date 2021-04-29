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Очевидцы: на МКАД в районе Чижовки — пробка. Приехало много пожарных

29.04.2021 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в обеденное время было затруднено движение по внутреннему кольцу МКАД в районе 10-й больницы (микрорайон Чижовка). По словам очевидцев, на какое-то время кольцевую дорогу перекрывали. На месте работали три машины МЧС.

Причина — в происшествии, в результате которого практически полностью выгорел легковой автомобиль типа «каблучок». Проезжавшие мимо водители видели, что передняя часть машины повреждена. У очевидцев возникло предположение о столкновении с прицепом трактора — последний стоял неподалеку от горящего авто у обочины.

Затор растянулся по внутреннему кольцу от Партизанского проспекта до 10 ГКБ.

Точные обстоятельства происшествия и перекрытия станут известны чуть позже из официальных источников.

 
 
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Сегодня в обеденное время было затруднено движение по внутреннему кольцу МКАД в районе 10-й больницы (микрорайон Чижовка). По словам очевидцев, на какое-то время...
 
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