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Очевидцы: на МКАД в районе Чижовки — пробка. Приехало много пожарных
Источник материала: Onliner
Сегодня в обеденное время было затруднено движение по внутреннему кольцу МКАД в районе 10-й больницы (микрорайон Чижовка). По словам очевидцев, на какое-то время кольцевую дорогу перекрывали. На месте работали три машины МЧС.
Причина — в происшествии, в результате которого практически полностью выгорел легковой автомобиль типа «каблучок». Проезжавшие мимо водители видели, что передняя часть машины повреждена. У очевидцев возникло предположение о столкновении с прицепом трактора — последний стоял неподалеку от горящего авто у обочины.
Затор растянулся по внутреннему кольцу от Партизанского проспекта до 10 ГКБ.
Точные обстоятельства происшествия и перекрытия станут известны чуть позже из официальных источников.
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Сегодня в обеденное время было затруднено движение по внутреннему кольцу МКАД в районе 10-й больницы (микрорайон Чижовка). По словам очевидцев, на какое-то время...
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