Главное в четверг. Лукашенко высказался о «диктатуре и порядке» в АПК, ЕВС объяснил недопуск «Голосов Зместа» на «Евровидение»

Источник материала: Onliner Итак, мы продолжаем нашу традиционную хронику дня. Сегодня Александр Лукашенко проводит совещание о ситуации в АПК, а Европейский вещательный союз объяснил, почему не допустил группу «Галасы Зместа» на конкурс «Евровидение». Рассказываем обо всех важных событиях в этом материале.

Одной строкой. Лукашенко обратился к предприятиям сельского хозяйства: «За деньгами даже не обращайтесь»

Лукашенко предприятиям сельского хозяйства: «За деньгами даже не обращайтесь ».

». Что с 12-летним мальчиком , который вынес из огня малыша.

, который вынес из огня малыша. Большой разговор с создателем театра «ИнЖест» Вячеславом Иноземцевым.

с создателем театра «ИнЖест» Вячеславом Иноземцевым. Изучаем природные локации на севере Беларуси.

Анастасия Дашкевич обратилась в Генпрокуратуру из-за условий в ИВС Минского района, на которые жаловался ее муж

Супруга активиста Дмитрия Дашкевича отправила обращение в Генпрокуратуру. В нем она просит проверить условия, в которых содержатся задержанные по ст. 24.23 КоАП (бывшая 23.34) в ИВС Минского района.

«26.04.2021 у судзе Мінскага раёна прайшоў суд над маім мужам Дзьмітрыем Вячаслававічам Дашкевічам. Падчас судовага паседжання ён распавёў, што ў ІВС Мінскага раёна створаны асобныя ўмовы для адміністрацыйна арыштаваных па артыкуле 24.23 КоАП РБ: у іх адсутнічае пасцельная бялізна, забралі матрасы, яны вымушаныя спаць на падлозе, уночы а 23 і 2-гой гадзіны прыходзіць праверка. У камерах для асуджаных па артыкуле 24.23 КоАП РБ вісяць свае правілы распарадку і інструкцыі, якія адрозніваюцца ад правілаў іншых вязняў. Паводле словаў майго мужа, у адміністрацыйна асуджаных па іншых артыкулах КоАП РБ умовы адбывання пакарання адрозніваюцца ў лепшы бок», — написала Анастасия Дашкевич в своем фейсбук-аккаунте .





Напомним, ее супруг Дмитрий Дашкевич был задержан 23 апреля на «Курапацкай варце» возле ресторана «Поедем поедим». Решение суда — 20 суток административного ареста.

Лукашенко проводит совещание о ситуации в АПК

Сегодня Александр Лукашенко проводит совещание о ситуации в АПК, сообщает его пресс-служба. Он отметил, что прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений: закрылись границы, а государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке.

«Не исключаю, что это кому-то надо было. Но то, что этим многие воспользовались, наверное, для присутствующих здесь не является секретом», — сказал Лукашенко.

По его мнению, в «ковидном испытании» победили национальные интересы, особенно в такой фундаментальной сфере безопасности государства, как обеспечение приоритетных потребностей населения.

«В этом контексте вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения: не знали, как посеять и вырастить урожай, предрекали дефицит продуктов питания. Так в мире и произошло. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а упрекают, показали свою эффективность, — заявил он. — Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции».





Европейский вещательный союз объяснил, почему отклонил заявку группы «Галасы Зместа» для выступления на «Евровидении»

Европейский вещательный союз объяснил, почему отклонил заявку группы «Галасы Зместа» для выступления на «Евровидении». По их словам, в обеих песнях нашли политический контекст, передает The Guardian. Об этом в интервью изданию сообщил руководитель ЕВС Ноэль Карран.

«Это сложно, знаете ли, отслеживать песни на предмет политических сообщений. Но, по нашему мнению, это было достаточно ясно с учетом того, что происходит в Беларуси после выборов в прошлом году», — заявил Карран.





Брестчанина обвиняют в оскорблении президента

Прокуратура Брестской области установила, что на одном из ресурсов 29 марта 2021 года размещено интервью, где от имени местного активиста содержатся призывы к протестам, «а также формулировки и выражения, публично оскорбляющие Президента Республики Беларусь».

Прокуратура направила информацию для проведения проверки. По ее результатам Брестский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь по факту публичного оскорбления главы государства возбудил и расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

(будет дополнено)