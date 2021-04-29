В Гомеле водитель насмерть сбил женщину на переходе

Источник материала: Onliner

В УВД Гомельской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в областном центре вчера вечером. Погибла 55-летняя женщина, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, ее сбил водитель Skoda.

ДТП случилось примерно в 23:10.

— 21-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, двигался по улице Интернациональной со стороны улицы Барыкина в направлении улицы Кирова. При проезде пересечения с улицей Гагарина он совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — рассказали в УВД.

От полученных травм пешеход скончалась на месте происшествия.











