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В Тель-Авиве двое мужчин загнали лошадь в лифт элитной многоэтажки. Видео (видео)

29.04.2021 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Один житель Тель-Авива прискакал к другому на лошади и решил, что не хочет оставлять ее внизу. Мужчины загнали животное в лифт, чтобы поднять его на шестой этаж. Эта странная выходка попала на камеру видеонаблюдения.

Соседи, наблюдавшие за происходившим, возмутились и пожаловались в полицию. Владельца лошади и его друга уже задержали. Тем временем администрация комплекса заявила о том, что запрет на катание лошадей в лифтах вскоре внесут в устав дома.


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Один житель Тель-Авива прискакал к другому на лошади и решил, что не хочет оставлять ее внизу. Мужчины загнали животное в лифт, чтобы поднять его на шестой этаж. Эта...
 
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