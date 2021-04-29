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В Тель-Авиве двое мужчин загнали лошадь в лифт элитной многоэтажки. Видео (видео)
Источник материала: Onliner
Один житель Тель-Авива прискакал к другому на лошади и решил, что не хочет оставлять ее внизу. Мужчины загнали животное в лифт, чтобы поднять его на шестой этаж. Эта странная выходка попала на камеру видеонаблюдения.
Соседи, наблюдавшие за происходившим, возмутились и пожаловались в полицию. Владельца лошади и его друга уже задержали. Тем временем администрация комплекса заявила о том, что запрет на катание лошадей в лифтах вскоре внесут в устав дома.
проточный, исполнение: кран, электричество, 3.3 кВт
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 50 л, 1.5 кВт, 54.3×45×48 см
накопительный, исполнение: стандартный, электричество, 30 л, 1.5 кВт, 70 мин, 44.7×44.7×41 см
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Один житель Тель-Авива прискакал к другому на лошади и решил, что не хочет оставлять ее внизу. Мужчины загнали животное в лифт, чтобы поднять его на шестой этаж. Эта...
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