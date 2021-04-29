В Тель-Авиве двое мужчин загнали лошадь в лифт элитной многоэтажки. Видео (видео)

Источник материала: Onliner

Один житель Тель-Авива прискакал к другому на лошади и решил, что не хочет оставлять ее внизу. Мужчины загнали животное в лифт, чтобы поднять его на шестой этаж. Эта странная выходка попала на камеру видеонаблюдения.

2 חמורים מנסים להכניס סוס למעלית...

עד מתי רשעים יעלוזו, איפה הרחמים, איפה המוסר ואיפה קיבינמאט החינוך pic.twitter.com/cSTHjUYq7F — Arik.M. (@arik487) April 28, 2021

Соседи, наблюдавшие за происходившим, возмутились и пожаловались в полицию. Владельца лошади и его друга уже задержали. Тем временем администрация комплекса заявила о том, что запрет на катание лошадей в лифтах вскоре внесут в устав дома.