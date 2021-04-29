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Суд над Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» будет закрытым

29.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщили в Могилевском областном суде, пишет БелаПАН.

Начало процесса запланировано 12 мая.

– Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании в связи с тем, что материалы относятся к охраняемой законом тайне, — сообщила сотрудница областного суда, куда информационная компания БелаПАН обратилась с просьбой аккредитовать корреспондента для освещения суда.

Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года возле своего дома в Минске вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности». Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках).

Андрей Войнич, Павел Юхневич и Евгений Афнагель были задержаны 25 сентября.

В октябре им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК. В феврале 2021 года координатору «Европейской Беларуси» Афнагелю было предъявлено еще одно обвинение — по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование этой деятельности).

О задержании Винярского МВД сообщило 26 января. По данным правозащитников, ему также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК.

Блогер youtube-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов обвиняется по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

 
Теги: Минск
 
 
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