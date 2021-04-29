ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Телеграм-канал Эдуарда Пальчиса признан экстремистским

29.04.2021 13:33 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Телеграм-канал Эдуарда Пальчиса признан экстремистским
Эдуард Пальчис. Фото Сергея Гудилина
В республиканский список экстремистских материалов внесли телеграм-канал «PALCHYS», который ранее вел блогер Эдуард Пальчис. Основание — решение суда Партизанского района Минска от 20 апреля, оно подлежит немедленному исполнению.

Эдуард Пальчис был задержан 27 сентября, тогда ему присудили 30 суток административного ареста. Однако на свободу так и не вышел, а был переведен в СИЗО. Эдуарду предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК (организация массовых беспорядков). Блогер признан политзаключенным.

Его жена Виктория выехала из Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эдуард Пальчис был задержан 27 сентября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гродненским врачам запретили пользоваться на работе гаджетами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by