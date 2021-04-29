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Эдуард Пальчис. Фото Сергея Гудилина

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телеграм-канал Эдуарда Пальчиса признан экстремистским Эдуард Пальчис был задержан 27 сентября.

был задержан 27 сентября, тогда ему присудили 30 суток административного ареста. Однако на свободу так и не вышел, а был переведен в СИЗО. Эдуарду предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК (организация массовых беспорядков). Блогер признан политзаключенным.Его жена Виктория выехала из Беларуси.