|
Телеграм-канал Эдуарда Пальчиса признан экстремистским
Источник материала: UDF
Эдуард Пальчис. Фото Сергея Гудилина
Эдуард Пальчис был задержан 27 сентября, тогда ему присудили 30 суток административного ареста. Однако на свободу так и не вышел, а был переведен в СИЗО. Эдуарду предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК (организация массовых беспорядков). Блогер признан политзаключенным.
Его жена Виктория выехала из Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эдуард Пальчис был задержан 27 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)