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«Как зашоренная лошадь»: Утяшева рассказала о конкуренции с Кабаевой

29.04.2021 13:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Как зашоренная лошадь»: Утяшева рассказала о конкуренции с Кабаевой
Фото: BEAUTIFUL SPORTS / U. Fassbender / www.globallookpress.com
Ляйсан Утяшева вспомнила, как впервые поехала на международные соревнования со своими уже тогда знаменитыми коллегами.

35-летняя знаменитость сегодня является заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике и неоднократной победительницей российских и международных соревнований, однако было время, когда девушка только начинала свой путь и выступала в тени других прославленных гимнасток. Ляйсан Утяшева хорошо помнит свой первый Кубок мира, на который она отправилась вместе с Алиной Кабаевой и Ириной Чащиной.

16-летняя гимнастка тогда была очень напугана и чувствовала себя просто «зашоренной лошадью». Авторитет и слава титулованных коллег не давали ей расслабиться. Все, о чем она думала по дороге на соревнования, –это только бы «не наложить на ковер». Несмотря на охвативший девушку страх, она смогла доказать, что не хуже других спортсменок. Постепенно Утяшева вышла из тени Кабаевой, которая всегда была для нее примером, и сама стала настоящей легендой российского спорта.

В ютуб-шоу «Forbes» Ляйсан призналась, что в то время она даже не думала о гонорарах. После выступления на тех соревнованиях ей вручили медаль и сладкий приз, и спортсменка была счастлива. Однако уже после турнира, оказалось, что за победу она получила огромную сумму в 20 тысяч долларов. Это стало для гимнастки приятной неожиданностью.

Через несколько лет спортсменка уже знала цену деньгам, она стала давать мастер-классы, за каждый из которых получала по пять тысяч долларов. В результате женщина сама накопила на автомобиль. При этом не так давно во время отдыха в элитном отеле Дубая Ляйсан Утяшева пожаловалась, что они с мужем мало зарабатывают.
 
 
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35-летняя знаменитость сегодня является заслуженным мастером спорта по художественной гимнастике.
 
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