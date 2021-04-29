Цифровые документы: в Минске презентовали биометрические паспорта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От бумажных документов – к электронной смарт-карте. Министерство внутренних дел Беларуси презентовало биометрические паспорта. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробности.

Всего будет восемь цифровых документов. Среди них ID-карта гражданина Беларуси для использования внутри страны и биометрический паспорт для выезда за границу. На них размещена фотография, электронная подпись, контактный и бесконтактный чипы и основные данные о владельце. В МВД уверяют: смарт-карты надежно защищены от подделки и повреждений, а главное от утечки персональной информации.

«Разработчик гарантировал, что в течение 10 лет в те технологии, которые применены, невозможно будет внести изменения. Именно в сам чип, где записаны все персональные данные гражданина. И электронная цифровая подпись будет надежно защищена от подделки и несанкционированного доступа», – заявил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Цифровой аналог паспорта начнет действовать с сентября этого года. Чтобы избежать ажиотажа во время замены документа, введут электронную очередь. ID-карты сократят время на административные процедуры. В перспективе с их помощью можно будет оплачивать услуги и налоги.

Цифровые документы будут выдавать на 10 лет. Обязательной замены паспорта старого образца на новый не будет.