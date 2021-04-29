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Цифровые документы: в Минске презентовали биометрические паспорта
29.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От бумажных документов – к электронной смарт-карте. Министерство внутренних дел Беларуси презентовало биометрические паспорта. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробности.
Всего будет восемь цифровых документов. Среди них ID-карта гражданина Беларуси для использования внутри страны и биометрический паспорт для выезда за границу. На них размещена фотография, электронная подпись, контактный и бесконтактный чипы и основные данные о владельце. В МВД уверяют: смарт-карты надежно защищены от подделки и повреждений, а главное от утечки персональной информации.
Цифровой аналог паспорта начнет действовать с сентября этого года. Чтобы избежать ажиотажа во время замены документа, введут электронную очередь. ID-карты сократят время на административные процедуры. В перспективе с их помощью можно будет оплачивать услуги и налоги.
Цифровые документы будут выдавать на 10 лет. Обязательной замены паспорта старого образца на новый не будет.
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Документы будут выдавать на 10 лет. Обязательной замены паспорта старого образца на новый не будет.
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