«Растет дыра в госбюджете, но Совмин делает вид, что у нас все стабильно». Эксперт назвал симптомы кризиса

Сегодня в экономике накопилось опасное количество вирусов невежества. Такой вывод делает руководитель Центра Мизеса Ярослав Романчук.





По его словам, национальный иммунитет в виде экономики здравого смысла сильно ослаб. Эксперт назвал симптомы экономического кризиса.

Так, считает экономист, Беларусь никогда не жила в режиме свободных цен. «Цены распорядители чужого регулировали в ручном режиме, думая, что это и есть способ обеспечить их стабильность. В результате инфляция в Беларуси в период 1994-2020 годов составила примерно 8 миллионов процентов. Но в 2021-м власти увеличили количество регулируемых цен до 55%. Такого не было даже в начале нулевых. Это полная блокировка здравого смысла в экономике», — заявил он на своей странице в соцсети.

Он также напомнил, что в развитие средних городов было вложено около 7,5 млрд рублей, но «без толку». А решение Совмина в ближайшие пять лет вложить еще больше денег в примерно такие же проекты Романчук называет «лишенным здравого смысла».

Руководитель Центра Мизеса обратил внимание на то, что в «Борисовдрев», в модернизацию которого власти вложили почти 120 млн, однако чистый убыток в период 2015-2020 годов составил почти 55 млн: «Управляли этим активом, все кому не лень, включая Банк развития. И что? Ничего. Опять надежда на государственную корпорацию или холдинг. Чтобы осваивать деньги налогоплательщиков было легче. Здравый смысл есть? Следы в такой системе управления давно испарились».

Еще одной «черной дырой», пожирающей народные деньги, Романчук назвал «Белшину», которая «не смогла рассчитаться по кредитам перед «Беларусбанком»: «И что? Просто переоформили долги предприятия в активы банка. Как для сотен других предприятий. Вылизали балансы, припудрили токсичные активы, под ковер замели инвестиционные/управленческие ошибки — и опять с протянутой рукой к государству, за деньгами безотказных налогоплательщиков. Проблемных/токсичных долгов по кредитам накопилось под 9 млрд долларов, а белорусские распорядители чужого продолжают «совершенствовать», «углублять», «улучшать» систему Совок/Госплан. Здравым смысл здесь и не ночевал».

Экономист заявляет, что на начале 2020-го долги по кредитам превышали среднемесячную выручку предприятий примерно в 3,5 раза: «Растыет дыра в государственном бюджете. Утекают деньги вкладчиков из банков. Уезжают мозги и компетенции из страны. При этом правительство делает вид, что у нас с финансами все стабильно, потому что валовые показатели с большего выполняются. Т.е. курсы несутся по графику госплана, квадратные метры сдаются по воле чиновников, центнеры с гектара зерновых — как распорядился главный Агроном/Главнокомандующий».

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