Не узнать: Николь Кидман с каре перепутали с Тейлор Свифт

Источник материала: Sputnik Беларусь

Актриса Николь Кидман кардинально сменила имидж: звезда отказалась от фирменной прически в пользу лаконичного каре и заслужила сравнение с певицей Тейлор Свифт.

Голливудские звезды вышли из самоизоляции и приступили к работе над новыми проектами. Прямо сейчас в Калифорнии проходят съемки нового фильма "Быть Рикардо", где главные роли исполняют Кидман и Хавьер Барден. Специально для ленты актриса кардинально сменила имидж.

Неузнаваемая Николь Кидман попала под прицелы папарацци и шокировала сеть: звезда отрезала свои шикарные локоны и сделала каре в стиле 50-х.

На фотографиях Кидман в объемной куртке, небрежно наброшенной на яркие платья прогуливается на съемочной площадке и репетирует диалоги с коллегами.

Неожиданная перемена не осталась без внимания поклонников, которые тут же принялись комментировать новый образ экс-супруги Тома Круза, а некоторые перепутали актрису с поп-певицей Тейлор Свифт.

"Обалдеть, это каре"; "Ничего себе, я даже не узнала Николь"; "Тейлор Свифт?"; "Она действительно похожа на Тейлор"; "Непривычно"; "Тейлор, это ты?", - написали фанаты.

Николь - не единственная, кто решился на преображения этой весной: компанию актрисе составили Билли Айлиш , Селена Гомес , Леди Гага и Марго Робби .

Читайте также: