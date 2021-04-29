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Администратор сатирического телеграм-канала «Советская Белоруссия» перестал выходить на связь
Источник материала: Tut.by
Администратор сатирического телеграм-канала «Советская Белоруссия» перестал выходить на связь. Также в канале 28 апреля появились два поста с нехарактерным для автора юмором.
Мы пробовали связаться с админом при помощи телеграма, однако сообщения оставались без ответа — но прочитанными.
В пресс-службе МВД пообещали уточнить, задержан ли администратор канала.
Напомним, что сейчас у «Советской Белоруссии» около 28 тысяч подписчиков. Канал известен своими шутками и фейковыми новостями, обыгрывающими реальные события.
Ранее мы
О том, что мужчина создал «Советскую Белоруссию» среди его знакомых, по его словам, знает только один, самый близкий человек.
— Но это не столько из-за секретности, сколько из-за того, что мой канал малоинтересен моему окружению, — уточнял администратор. — Еще есть один друг детства, который подписан на мой канал и иногда присылает мне репосты из моего же канала.
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В пресс-службе МВД пообещали уточнить, задержан ли администратор канала.
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