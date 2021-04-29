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Администратор сатирического телеграм-канала «Советская Белоруссия» перестал выходить на связь

29.04.2021 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администратор сатирического телеграм-канала «Советская Белоруссия» перестал выходить на связь. Также в канале 28 апреля появились два поста с нехарактерным для автора юмором.


Скриншот канала «Советская Белоруссия»

Мы пробовали связаться с админом при помощи телеграма, однако сообщения оставались без ответа — но прочитанными.

В пресс-службе МВД пообещали уточнить, задержан ли администратор канала.

Напомним, что сейчас у «Советской Белоруссии» около 28 тысяч подписчиков. Канал известен своими шутками и фейковыми новостями, обыгрывающими реальные события.

Ранее мы опубликовали анонимное интервью с администратором. Опасаясь преследования, он не назвал своего имени, но ответил, что ему немного за 30, и он работает «на частника».

О том, что мужчина создал «Советскую Белоруссию» среди его знакомых, по его словам, знает только один, самый близкий человек.

— Но это не столько из-за секретности, сколько из-за того, что мой канал малоинтересен моему окружению, — уточнял администратор. — Еще есть один друг детства, который подписан на мой канал и иногда присылает мне репосты из моего же канала.

 
Теги: Новости
 
 
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В пресс-службе МВД пообещали уточнить, задержан ли администратор канала.
 
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