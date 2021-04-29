Лукашенко поручил за год разобраться с заброшенными домами в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко поставил вертикали задачу решить вопрос с бесхозными домами на селе: либо продать, либо снести. Об этом сообщает его пресс-служба. Вспоминаем, как годами пытаются решить этот вопрос.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Во время сегодняшнего совещания по сельскому хозяйству Александр Лукашенко затронул вопрос большого количества пустующих приусадебных участков и заброшенных домов в некоторых деревнях. Он поставил задачу перед всей вертикалью власти в течение этого года оперативно решить соответствующие вопросы — бесхозяйные дома нужно либо продать, либо снести их, а землю рекультивировать и вовлечь в сельхозоборот.

Александр Лукашенко отметил и позитивную тенденцию: в последнее время горожане начали активно покупать пустующие участки и дома в сельской местности.

Что делали раньше для вовлечения пустующих домов в оборот?

Два года назад был принят указ президента, который должен был облегчить процесс покупки ветхих домов на селе. Но процесс вовлечения домов в оборот занимает много времени .

Так, сначала местному органу власти надо признать дом ветхим или пустующим. Потом должен пройти год. Если собственник за это время не предпримет никаких мер (по восстановлению, реконструкции), то далее готовятся документы в суд.

Только после решения суда о переходе объекта в коммунальную собственность его готовят к продаже: оформляют все документы, определяют рыночную стоимость. Только после этой обязательной процедуры информация о продаже появится на сайте исполкома и в районной газете. Потом организуют аукцион и продают дом.

Но даже эта длинная процедура часто затягивается еще на большее время, потому что не у всех сельсоветов есть деньги на проведение административных процедур по ветхим домам.

Летом 2020 года Александр Лукашенко поручил упростить продажу пустующей земли в деревнях и возле них, а в марте 2021 года вышел новый указ , который упростил отчуждение и покупку старых домов.

Согласно указу, пустующие жилые дома, признанные судом бесхозяйными и переданные в собственность административно-территориальной единице, смогут продаваться исполкомами на аукционах по рыночной стоимости с возможностью поэтапного снижения цены до 1 базовой величины (сейчас это 29 рублей). Облисполкомы наделяются правом определять населенные пункты, на территории которых пустующие дома могут быть проданы сразу за 1 базовую величину.

Документом предусмотрен алгоритм работы исполкомов по выявлению бесхозных домов и включению их в Единый реестр пустующих домов. Доступ к этой базе данных будет бесплатно предоставляться заинтересованным.