В Логойском районе девушка разогналась до 144 км/ч и опрокинула VW, погибли двое. Приговор суда

Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки, устроившая аварию с двумя погибшими в Логойском районе, получила 4 года колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Минского областного суда.





Напомним, авария произошла вечером 21 июня . Следствие установило, что 24-летняя водитель VW, имея стаж до двух лет, двигалась по трассе М3 Минск — Витебск со скоростью от 144 до 147 км/ч. Вблизи Силичей она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль ушел в занос и несколько раз перевернулся.

От полученных травм 23-летний и 62-летний пассажиры легковушки умерли на месте происшествия. Еще два пассажира получили тяжкие телесные повреждения и были доставлены в больницу.

Суд признал девушку виновной по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух лиц) и приговорил к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

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