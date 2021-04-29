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В Логойском районе девушка разогналась до 144 км/ч и опрокинула VW, погибли двое. Приговор суда
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки, устроившая аварию с двумя погибшими в Логойском районе, получила 4 года колонии-поселения. Об этом
Напомним,
От полученных травм 23-летний и 62-летний пассажиры легковушки умерли на месте происшествия. Еще два пассажира получили тяжкие телесные повреждения и были доставлены в больницу.
Суд признал девушку виновной по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух лиц) и приговорил к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
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