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Белорусский фестивальный хит «Озеро радости» наконец-то можно посмотреть онлайн
Источник материала: Tut.by
Фестивальный хит белорусского режиссера Алексея Полуяна «Озеро радости» теперь можно посмотреть онлайн. Короткометражная картина, снятая по роману Виктора Мартиновича, доступна на видеосервисе VOKA.
В свободном доступе на видеосервисе VOKA
«Озеро радости» — фильм, снятый в копродуции Беларуси, Германии и Испании. В основу картины лег одноименный роман известного белорусского писателя Виктора Мартиновича. Сюжет строится вокруг девятилетней девочки по имени Яся, которая переживает смерть мамы. Главную роль в картине сыграла Анастасия Пляц — воспитанница школы-интерната в Могилеве.
Режиссер ленты Алексей Полуян начал работу над сценарием «Озера радости» в 2016 году. Помимо свободной адаптации некоторых эпизодов из романа Мартиновича, в основе фильме — история отца режиссера, который так же, как и героиня Яся, воспитывался в интернате. К слову, в фильме звучит музыка белорусского коллектива Vuraj.
Фильм «Озеро радости» впервые был представлен на главном кинофестивале короткометражных лент в мире в Клермон-Ферране, он победил на американском LA Film Festival, итальянском Trieste Film Festival и других мировых смотрах. Картина попала в лонг-лист короткометражного «Оскара» этого года, стала кандидатом на премию Европейской киноакадемии. Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best Actress на фестивале FICBUEU в Испании.
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Фестивальный хит белорусского режиссера Алексея Полуяна «Озеро радости» теперь можно посмотреть онлайн. Короткометражная картина, снятая по роману Виктора...
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