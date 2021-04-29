Белорусский фестивальный хит «Озеро радости» наконец-то можно посмотреть онлайн

Источник материала: Tut.by

Фестивальный хит белорусского режиссера Алексея Полуяна «Озеро радости» теперь можно посмотреть онлайн. Короткометражная картина, снятая по роману Виктора Мартиновича, доступна на видеосервисе VOKA.



Фото: кадр из фильма «Озеро радости». Снимок предоставлен режиссером фильма Алексеем Полуяном

В свободном доступе на видеосервисе VOKA появился фильм Алексея Полуяна «Озеро радости», посмотреть его можно в оригинальной озвучке на белорусском языке. Картина также доступна в разрешении 4К, но уже по подписке.

«Озеро радости» — фильм, снятый в копродуции Беларуси, Германии и Испании. В основу картины лег одноименный роман известного белорусского писателя Виктора Мартиновича. Сюжет строится вокруг девятилетней девочки по имени Яся, которая переживает смерть мамы. Главную роль в картине сыграла Анастасия Пляц — воспитанница школы-интерната в Могилеве.

Режиссер ленты Алексей Полуян начал работу над сценарием «Озера радости» в 2016 году. Помимо свободной адаптации некоторых эпизодов из романа Мартиновича, в основе фильме — история отца режиссера, который так же, как и героиня Яся, воспитывался в интернате. К слову, в фильме звучит музыка белорусского коллектива Vuraj.

Фильм «Озеро радости» впервые был представлен на главном кинофестивале короткометражных лент в мире в Клермон-Ферране, он победил на американском LA Film Festival, итальянском Trieste Film Festival и других мировых смотрах. Картина попала в лонг-лист короткометражного «Оскара» этого года, стала кандидатом на премию Европейской киноакадемии. Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best Actress на фестивале FICBUEU в Испании.

«Озеро радости» на VOKA Когда: уже в Сети

Где: онлайн

Сколько: бесплатно. В разрешении 4К — по подписке