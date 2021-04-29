ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусский фестивальный хит «Озеро радости» наконец-то можно посмотреть онлайн

29.04.2021 13:49 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фестивальный хит белорусского режиссера Алексея Полуяна «Озеро радости» теперь можно посмотреть онлайн. Короткометражная картина, снятая по роману Виктора Мартиновича, доступна на видеосервисе VOKA.


Фото: кадр из фильма «Озеро радости». Снимок предоставлен режиссером фильма Алексеем Полуяном

В свободном доступе на видеосервисе VOKA появился фильм Алексея Полуяна «Озеро радости», посмотреть его можно в оригинальной озвучке на белорусском языке. Картина также доступна в разрешении 4К, но уже по подписке.

«Озеро радости» — фильм, снятый в копродуции Беларуси, Германии и Испании. В основу картины лег одноименный роман известного белорусского писателя Виктора Мартиновича. Сюжет строится вокруг девятилетней девочки по имени Яся, которая переживает смерть мамы. Главную роль в картине сыграла Анастасия Пляц — воспитанница школы-интерната в Могилеве.

Режиссер ленты Алексей Полуян начал работу над сценарием «Озера радости» в 2016 году. Помимо свободной адаптации некоторых эпизодов из романа Мартиновича, в основе фильме — история отца режиссера, который так же, как и героиня Яся, воспитывался в интернате. К слову, в фильме звучит музыка белорусского коллектива Vuraj.

Фильм «Озеро радости» впервые был представлен на главном кинофестивале короткометражных лент в мире в Клермон-Ферране, он победил на американском LA Film Festival, итальянском Trieste Film Festival и других мировых смотрах. Картина попала в лонг-лист короткометражного «Оскара» этого года, стала кандидатом на премию Европейской киноакадемии. Актриса, сыгравшая главную роль, получила приз Best Actress на фестивале FICBUEU в Испании.

«Озеро радости» на VOKA

Когда: уже в Сети
Где: онлайн
Сколько: бесплатно. В разрешении 4К — по подписке

Читайте также

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестивальный хит белорусского режиссера Алексея Полуяна «Озеро радости» теперь можно посмотреть онлайн. Короткометражная картина, снятая по роману Виктора...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Как зашоренная лошадь»: Утяшева рассказала о конкуренции с Кабаевой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by