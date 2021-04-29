Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович поделился эмоциями от дебютного сезона в НХЛ, где он в 47 матчах набрал 24 (12+12) очков, пишет «Трибуна».



Reuters

— Сезон для меня складывается хорошо. Мне нравится играть за «Нью-Джерси», противостоять лучшим хоккеистам мира. Да, есть определенные трудности, ведь я новичок, но партнеры по команде во всем мне помогают. Но мы должны играть лучше. Мы проигрываем слишком много матчей.

Я люблю бросать по воротам, когда есть возможность. Если ты бросаешь три-четыре раза за матч, ты обязательно забросишь шайбу. Просто нужно верить в свой бросок — и голы придут. Но я хочу забрасывать еще больше, — рассказал Шарангович.