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Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович поделился эмоциями от дебютного сезона в НХЛ

29.04.2021 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович поделился эмоциями от дебютного сезона в НХЛ, где он в 47 матчах набрал 24 (12+12) очков, пишет «Трибуна».


Reuters

— Сезон для меня складывается хорошо. Мне нравится играть за «Нью-Джерси», противостоять лучшим хоккеистам мира. Да, есть определенные трудности, ведь я новичок, но партнеры по команде во всем мне помогают. Но мы должны играть лучше. Мы проигрываем слишком много матчей.

Я люблю бросать по воротам, когда есть возможность. Если ты бросаешь три-четыре раза за матч, ты обязательно забросишь шайбу. Просто нужно верить в свой бросок — и голы придут. Но я хочу забрасывать еще больше, — рассказал Шарангович.

 
 
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