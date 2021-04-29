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За бчб-флажок в машине гродненцу дали штраф 435 рублей

29.04.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Гродно суд Октябрьского района рассмотрел административное дело в отношении жителя областного центра Валерия Юдина. Его задержали за бчб-флажок в автомобиле. Судья посчитал, что мужчина провел одиночный пикет, и наказал его штрафом в размере 15 базовых величин — 435 рублей, пишет портал S13. 

Мужчина провел более суток в ИВС, там был составлен протокол об административном правонарушении. Сегодня в суде Октябрьского района прошло судебное заседание. Гродненец заявил, что на всех стадиях производства дела неоднократно говорил, что не принимал участия в одиночном пикете.

— Бело-красно-белый флаг был государственным символом в 1991—1995 годах. Не существует ни одного нормативного акта, который бы запрещал иметь у себя этот флаг, — считает мужчина.

Автовладелец отметил, что флаг, за который его задержали, был у него с 1992 года, а в машину он его повесил сразу же после того, как ее купил. В качестве доказательства обвиняемый гродненец попросил приобщить к делу фотографию с этим флагом у него в машине, которая была опубликована еще в 2017 году.

— Органы вменяют, что этим флагом я выступаю против результатов выборов, но это не так. Этот флаг я повесил в машину сразу, как приобрел ее. Задолго до проведения выборов. Для меня это историческая ценность, а не публичное выражение, — сообщил Юдин.

Сразу после задержания в квартире у Валерия Юдина был проведен обыск. На книжной полке были расположены флаги из разных стран, среди них был бчб-флаг. Его изъяли из квартиры обвиняемого. Также были изъяты два мобильных телефона. Один из которых служебный. Выслушав доводы обвиняемого, судья признал Валерия Юдина виновным и наказал его штрафом в размере 15 базовых величин.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно суд Октябрьского района рассмотрел административное дело в отношении жителя областного центра Валерия Юдина. Его задержали за бчб-флажок в автомобиле....
 
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