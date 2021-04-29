|
Директором Несвижского музея назначили главреда районки
29.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министр культуры Анатолий Маркевич 29 апреля представил коллективу Национального историко-культурного музей-заповедника «Несвиж» нового директора.
Им стал Дмитрий Ященко, ранее занимавший пост главного редактора газеты «Нясвіжскія навіны»,
В августе прошлого года над Несвижским замком появился бело-красно-белый флаг. Директор музея Сергей Климов заявил, что таким образом руководство учреждения выразило протест против насилия и обмана в стране. Через несколько месяцев он был уволен.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В августе прошлого года над Несвижским замком появился бело-красно-белый флаг.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)