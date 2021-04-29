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Директором Несвижского музея назначили главреда районки

29.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр культуры Анатолий Маркевич 29 апреля представил коллективу Национального историко-культурного музей-заповедника «Несвиж» нового директора.

Директором Несвижского музея назначили главреда районки

Им стал Дмитрий Ященко, ранее занимавший пост главного редактора газеты «Нясвіжскія навіны», сообщает Минкульт.

В августе прошлого года над Несвижским замком появился бело-красно-белый флаг. Директор музея Сергей Климов заявил, что таким образом руководство учреждения выразило протест против насилия и обмана в стране. Через несколько месяцев он был уволен.

 
 
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В августе прошлого года над Несвижским замком появился бело-красно-белый флаг.
 
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