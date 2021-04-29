Как выбрать свежие яйца к Пасхе? Диетолог рассказывает, на что обратить внимание

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Яйца отличаются по весу, маркировке и даже цвету скорлупы. Как этот главный продукт Пасхи выбирать и сколько его можно съесть в праздник? Диетолог Марта Марудова помогает разобраться.



Марта Марудова Диетолог -нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса -нутрициолог, ведущий специалист медицинского центра снижения веса

Яйца какой категории брать?

— Категория дает понимание того, сколько яйцо будет весить. Яйца бывают высшей, отборной, первой и второй категорий, а также третьей — самые мелкие. Яйца высшей категории будут самыми крупными — от 70 г, а третьей — 35−44 г. По сути, это все, о чем говорит категория. Поэтому по размеру можно выбирать то яйцо, которое вам нравится.

Но одно дело размер яиц, и совсем другое — их свежесть. Этот показатель можно оценить по отметкам «С» или «Д». Обозначение «Д» говорит, что яйцо диетическое, то есть оно более свежее и срок его реализации не более 7 дней. Яйца с маркировкой «С» — столовые — реализуются до 25 дней. Очевидно, что чем свежее продукт, тем он полезнее. Но хочу обратить внимание на то, что недостаточно в магазине посмотреть только на маркировку: иногда яйца с пометкой «Д» не продались за 7 дней и они автоматически становятся столовыми, при этом, конечно, маркировка может остаться прежней. Выбирая яйцо, смотрите не только на маркировку, но и на упаковку, дату фасовки.

На упаковке магазинных яиц всегда есть буквенно-цифровой код вроде С-1 или ДВ. Буква информирует о сроках хранения продукта, а второе обозначение дает представление о размере яйца.

Какие лучше — коричневые или белые?

— Цвет скорлупы никак не влияет на качестве яйца. Он зависит от того, какая курица его снесла, то есть это наследственный признак. Яйца могут отличаться не только цветом, но и шероховатостью скорлупы, иногда наличием или отсутствием крапинки — это нормальное явление.

Стоит ли покупать яйца, обогащенные, например йодом?

— Иногда производители действительно пишут, что яйца в упаковке с селеном, йодом. Здесь важно понимать: в само яйцо ни селен, ни йод не добавляется. Но несушки скорее всего ели корм с добавлением этих микроэлементов. Насколько они попали в яйца — однозначно ответить не могу. Яйца с такими пометками в рационе точно лишними не будут, смотрите уже, подходят ли они вам по цене.



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Если яйца в магазине стоят не в холодильнике, их стоит брать?

— Если это вопрос небольшого промежутка времени, то яйца вполне могут постоять и без холодильника. Но тогда желательно просмотреть, нет ли на них плесени, сколов и других объективных показателей того, что они не совсем пригодные к употреблению.

Еще один момент — запах. Яйца могут впитывать аромат других продуктов, и если вы видите, что они в магазине стоят на одной полке с тем, что по запаху вам не нравится, то лучше такие яйца не берите.

Переживаю, что яйца испортились. Как дома проверить, все ли с ними в порядке?

— Если вы покупаете домашние яйца на рынке без маркировки и вам говорят, что они вот только утром собраны, но вы не особо в это верите, то можно их так проверить: опустите яйцо в воду, если оно свежее — утонет, если оно будет плавать сверху емкости на поверхности, то свежим оно было несколько недель назад.

Яйца надо мыть?

— Обязательно мыть и яйца, и ваши руки после их готовки. Бактерии сальмонеллы — это постоянные жители микрофлоры курицы, и они могут приводить к очень неприятным заболеваниями и расстройствам. И да, они могут быть даже на яйцах из магазина.

Сколько яиц можно съесть на Пасху?

— Яйца — прекрасный низкокалорийный продукт, легкоусвояемый белок. Он хорош, если у человека нет аллергии.

Безопасная дозировка — 300 мг холестерина в день, это для людей, у которых нет никаких проблем со здоровьем. По факту это не более двух яиц в день с желтками. При этом количество белков не ограничено. Если человек хочет есть яйца на Пасху и у него нет аллергии, то два яйца можно съесть полностью. А остальные уже лучше есть без желтка. Кстати, это хорошая привычка для тех, кто снижает свой вес: калорийность всего яйца — 60−70 ккал, а только белка — 15 ккал.