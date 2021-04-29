Белорусский стартап EduDo привлек 300 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Белорусский стартап EduDo‌ поднял раунд в размере 300 тысяч долларов. Ведущим инвестором стал украинский инвестиционный фонд Adventures‌ ‌Lab‌. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на фонд. А также пишут в dev.by .





Также в раунде участвовали кипрская компания Embria (она занимается созданием стартапов в adtech, games, social и wellness, а также делает выборочные ангельские инвестиции) и бизнес-ангел Дмитрий Васильев (инвестор в HyperAuditor и NordicBlocks).

EduDo — это платформа мобильного обучения с короткими интерактивными образовательными видео, похожими на видео в TikTok и Stories в Instagram. Она ориентирована на пользователей 12−30 лет.

Видео для приложения генерируются самими юзерами. Лента с видео похожа на Feed в TikTok. Все обучающие видео разделены на пойнты — небольшие отрезки времени от 2 до 20 секунд, в течение которого создатель ролика раскрывает какую-то одну идею. Длительность самого видео — не более 3 минут. После каждого ролика пользователю предлагают квиз — опрос для запоминания информации из видео.

Над сервисом работает белорусская команда. Часть из нее (к примеру, CEO Юрий Шлаганов) уже переехала в Украину из-за политической обстановки в Беларуси, пишет AIN.UA. СЕО проекта почти четыре года работал в инвестиционной компании Flint Capital. СРТО Макс Курпа семь лет управлял командами мобильной разработки и запустил пять мобильных приложений (iOS / Android) и три приложения под Mac устройства. Ора Гитцович (Chief Creative Officer) обладает восьми годами опыта в маркетинге, рекламе и PR.

По итогам 2020 года EduDo стало мобильным приложением года на Product Hunt.