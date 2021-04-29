Источник материала: UDF



Фото: Радыё Свабода

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так После выхода фильма «Убить президента» Лукашенко поручил «снести, закопать» ненужные дома Также правитель поручил завершить «основные» посевные работы до 9 мая.

в очередной раз рассказал, каким видит прядок на селе. Вот его программа развития (цитируется по Пулу первого):– Очень много пустующих приусадебных участков и хилых домов, которые никому не нужны. В течение этого года задача всей вертикали власти эти дома продать. Или снести, закопать, если они никому не нужны.Также правитель поручил завершить «основные» посевные работы до 9 мая.По поводу информации, прозвучавшей в фильме «Убить президента», Лукашенко пока не высказался.