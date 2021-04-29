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После выхода фильма «Убить президента» Лукашенко поручил «снести, закопать» ненужные дома

29.04.2021 14:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

После выхода фильма «Убить президента» Лукашенко поручил «снести, закопать» ненужные дома
Фото: Радыё Свабода
После вышедшего накануне вечером фильма «Убить президента» правитель собрал совещание по вопросам АПК.

Александр Лукашенко в очередной раз рассказал, каким видит прядок на селе. Вот его программа развития (цитируется по Пулу первого):

– Очень много пустующих приусадебных участков и хилых домов, которые никому не нужны. В течение этого года задача всей вертикали власти эти дома продать. Или снести, закопать, если они никому не нужны.

Также правитель поручил завершить «основные» посевные работы до 9 мая.

По поводу информации, прозвучавшей в фильме «Убить президента», Лукашенко пока не высказался.
 
 
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Также правитель поручил завершить «основные» посевные работы до 9 мая.
 
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