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После выхода фильма «Убить президента» Лукашенко поручил «снести, закопать» ненужные дома
Источник материала: UDF
Фото: Радыё Свабода
Александр Лукашенко в очередной раз рассказал, каким видит прядок на селе. Вот его программа развития (цитируется по Пулу первого):
– Очень много пустующих приусадебных участков и хилых домов, которые никому не нужны. В течение этого года задача всей вертикали власти эти дома продать. Или снести, закопать, если они никому не нужны.
Также правитель поручил завершить «основные» посевные работы до 9 мая.
По поводу информации, прозвучавшей в фильме «Убить президента», Лукашенко пока не высказался.
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Также правитель поручил завершить «основные» посевные работы до 9 мая.
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