|
Лукашенко считает диктатуру «эффективной» и назвал 9 мая «контрольной точкой»
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о ситуации в сфере АПК, на котором обсуждались текущее положение дел, проблемные вопросы и пути их решения, передает
Он отметил, что от производства зависят реализация продукции и, как следствие, экономическое состояние деревни, которое сейчас не самое простое.
«За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас. Нам дай бог решить те задачи и реализовать те планы, которые мы наметили. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства», - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, ситуация в отрасли достаточно сильно отличается по областям и тем более по районам.
«Если есть беспроблемные хозяйства, то почему при тех же погодных, финансовых и других факторах такие разительные результаты? – спросил Лукашенко. - В дисциплине и организации вся проблема. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказываются региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время разберемся, и не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили».
Глава государства также коснулся хода весенних полевых работ. Он заметил, что хозяйства пока отстают от графика. Президент поставил задачу до 9 мая посеять свеклу, лен, кукурузу и половину картофеля.
«9 мая - контрольная точка. 10-го я найду время для того, чтобы осмотреть страну (определенные точки у меня выработались за эти годы) и сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди», - подытожил Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По его словам, диктатура и и порядок показали свою эффективность на селе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)