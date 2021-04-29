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«За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас. Нам дай бог решить те задачи и реализовать те планы, которые мы наметили. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства», - подчеркнул Лукашенко.

«Если есть беспроблемные хозяйства, то почему при тех же погодных, финансовых и других факторах такие разительные результаты? – спросил Лукашенко. - В дисциплине и организации вся проблема. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказываются региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время разберемся, и не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили».

«9 мая - контрольная точка. 10-го я найду время для того, чтобы осмотреть страну (определенные точки у меня выработались за эти годы) и сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди», - подытожил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко считает диктатуру «эффективной» и назвал 9 мая «контрольной точкой» По его словам, диктатура и и порядок показали свою эффективность на селе.

Об этомзаявил сегодня на совещании о ситуации в сфере АПК, на котором обсуждались текущее положение дел, проблемные вопросы и пути их решения, передаетОн отметил, что от производства зависят реализация продукции и, как следствие, экономическое состояние деревни, которое сейчас не самое простое.По его словам, ситуация в отрасли достаточно сильно отличается по областям и тем более по районам.Глава государства также коснулся хода весенних полевых работ. Он заметил, что хозяйства пока отстают от графика. Президент поставил задачу до 9 мая посеять свеклу, лен, кукурузу и половину картофеля.