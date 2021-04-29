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В Браславе начали печь «Профсоюзный» хлеб, он должен быть дешевле других сортов

29.04.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Местный хлебозавод в Браславе начал выпекать «Профсоюзный» хлеб. Чем он будет отличаться?



Объединение «Витебскхлебпром», Браславским райисполкомом и Федерацией профсоюзов Беларуси заключило трехсторонне соглашение о выпуске нового вида хлебной продукции для массового потребления. В результате его реализации на браславском производстве «Витебскхлебпрома» и наладили выпуск «Профсоюзного» хлеба.

Газета «Браслаўская звязда» пишет, что его рецептуру разрабатывали и согласовывали в установленном порядке в течение трех месяцев. Однако, в чем особенности этого рецепта, издание не раскрывает.

С виду это обычный подовый хлеб. Отмечается только, что он рассчитан на массового покупателя, поэтому цена будет несколько ниже основных видов хлеба.
 
 
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Местный хлебозавод в Браславе начал выпекать «Профсоюзный» хлеб. Чем он будет отличаться?
 
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