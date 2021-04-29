В Браславе начали печь «Профсоюзный» хлеб, он должен быть дешевле других сортов









Объединение «Витебскхлебпром», Браславским райисполкомом и Федерацией профсоюзов Беларуси заключило трехсторонне соглашение о выпуске нового вида хлебной продукции для массового потребления. В результате его реализации на браславском производстве «Витебскхлебпрома» и наладили выпуск «Профсоюзного» хлеба.





пишет , что его рецептуру разрабатывали и согласовывали в установленном порядке в течение трех месяцев. Однако, в чем особенности этого рецепта, издание не раскрывает. Газета «Браслаўская звязда», что его рецептуру разрабатывали и согласовывали в установленном порядке в течение трех месяцев. Однако, в чем особенности этого рецепта, издание не раскрывает.





С виду это обычный подовый хлеб. Отмечается только, что он рассчитан на массового покупателя, поэтому цена будет несколько ниже основных видов хлеба.