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В историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» новый директор. Им стал редактор районки

29.04.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Директором Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" назначен Дмитрий Ященко. Ранее он работал главным редактором газеты "Несвижские новости".


Дмитрий Ященко / БЕЛТА​

29 апреля нового руководителя представлял министр культуры Анатолий Маркевич. Как сообщает пресс-служба Минкульта, он в своей речи перед коллективом учреждения обратил внимание "на том, что в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи и укреплению белорусской государственности... поставлены серьёзные задачи по дальнейшему развитию объектов музея-заповедника, созданию новых экспозиций, реализации новых проектов, развитию туристического потенциала".

Предыдущий директор Сергей Климов был уволен в декабре прошлого года. Он правил 10 лет. В августе 2020-го после президентских выборов над Несвижским дворцом был поднят бело-красно-белый флаг. Видимо, это и стало основанием для увольнения, передает Еврорадио.
 
 
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Директором Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" назначен Дмитрий Ященко. Ранее он работал главным редактором газеты "Несвижские...
 
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