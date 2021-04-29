В историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж» новый директор. Им стал редактор районки





Дмитрий Ященко / БЕЛТА​





29 апреля нового руководителя представлял министр культуры Анатолий Маркевич. Как сообщает пресс-служба Минкульта, он в своей речи перед коллективом учреждения обратил внимание "на том, что в рамках мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи и укреплению белорусской государственности... поставлены серьёзные задачи по дальнейшему развитию объектов музея-заповедника, созданию новых экспозиций, реализации новых проектов, развитию туристического потенциала".





передает Еврорадио. Предыдущий директор Сергей Климов был уволен в декабре прошлого года. Он правил 10 лет. В августе 2020-го после президентских выборов над Несвижским дворцом был поднят бело-красно-белый флаг. Видимо, это и стало основанием для увольнения,Еврорадио.







